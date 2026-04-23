Llaryora encendió a la militancia peronista en Cabalango

El gobernador Martín Llaryora volvió al Valle de Punilla para encabezar el cierre del encuentro de la Juventud Peronista en Cabalango, envió un fuerte mensaje a la militancia en un escenario complejo y comenzó a calentar motores de cara al 2027. El mandatario se mostró acompañado por sus ministros y referentes territoriales y dijo que las nuevas generaciones tendrán un rol protagónico en la renovación del justicialismo cordobés.

A días de la interna del PJ, que se repetirá en varios circuitos, Llaryora apeló a la mística para encender a los jóvenes.

Tras haber recordado sus comienzos y los logros de su carrera política, que comenzó como intendente de San Francisco y lo llevó a convertirse en gobernador, dijo que la sociedad demanda una alternativa ante la avanzada contra las conquistas sociales.

Durante el encuentro que se desarrolló el fin de semana pasado, compartió espacio con el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, el presidente de la Agencia Córdoba Joven, José Ignacio Scotto, el Ministro de Vinculación de la Provincia, Miguel Siciliano, Paulo Cassinerio, Laura Jure, Victoria Flores, Rosalía Cáceres, las legisladoras Ileana Quaglino y Karen Acuña, el secretario de Gobierno Rodrigo Fernández, los concejales Martín Simonián, Marcos Vázquez y Mauricio Romero y la jefa comunal Carla Bruno.