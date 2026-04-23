López Amaya: «No podemos avalar listas que sean socias del kirchnerismo»

El dirigente Enrique López Amaya se pronunció sobre la decisión de bajarse de la interna peronista en Villa Carlos Paz y dijo: «No podemos convalidar listas que sean socias del kirchnerismo local, que tanto daño le hizo a la ciudad».

Los otros candidatos que iban a participar de los comicios, originalmente previstos para el domingo 3 de mayo, alcanzaron una lista de unidad tras un acuerdo político entre el llaryorismo-viguismo y Carlos y Mariana Caserio.

«Nosotros vamos a seguir trabajando para los vecinos de Carlos Paz, sin convalidar a aquellos sectores que hoy están en conducciones departamentales y que han sido socios legitimando al kirchnerismo»; reiteró.

«Hoy los vecinos están preocupados por otros temas, no piensan en candidaturas. Es un proceso interno que no nos incluye a todos y no vamos a convalidar una instancia que aleja en vez de unir al peronismo de Carlos Paz»; fustigó López Amaya.

Es importante destacar, que este jueves se confirmó que el nuevo presidente del PJ de Villa Carlos Paz, será el concejal Carlos Quaranta, mientras que la funcionaria provincial Libia Smania se convertirá en la vicepresidenta y Omar Trejo (actual titular del partido) será congresista uninominal del Circuito Punilla.