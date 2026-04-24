El Partido Libertario se arma en Carlos Paz y sumó a D´Angelo

El Partido Libertario dejó conformada su Junta Promotora en la ciudad de Villa Carlos Paz y sumó a sus filas al dirigente vecinalista Jacinto D´Angelo, ex candidato a Defensor del Pueblo. Se trata del espacio que lidera a nivel provincial el legislador Agustín Spacessi, quien destacó el impulso de un grupo de vecinos comprometidos.

D´Angelo había manifestado recientemente su deseo de competir en la próxima elección municipal.

A través de sus redes sociales, el dirigente dijo: «Carlos Paz se merece un cambio y estoy dispuesto a dar todo de mí junto a los vecinos que quieran acompañarme para lograrlo. Villa Carlos Paz da un paso adelante. Este es solo el comienzo. Estamos construyendo una alternativa real, con convicción y sin miedo».

Con la conformación de este nuevo espacio, que mantiene una interna abierta con La Libertad Avanza en la Provincia de Córdoba, se pretende avanzar hacia una construcción territorial de cara a los comicios del 2027.