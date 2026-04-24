Moyano se alineó con los Caserio y trabajará por la candidatura de Kicillof

El intendente de San Antonio de Arredondo, Ariel Moyano, se mostró días atrás junto a Carlos y Mariana Caserio y se incorporó a un espacio alineado con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. La premisa será construir una alternativa peronista y opositora al gobierno de Javier Milei que tenga fuerte presencia en el Valle de Punilla.

Moyano estuvo sentado en la mesa principal del encuentro (realizado en las instalaciones del Hotel Mónaco de Villa Carlos Paz) y acompañó la presencia del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien articuló el acercamiento entre los dirigentes cordobeses y el propio ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, quien envió un saludo a través de un video que se proyectó en pantalla gigante.

Con este primer movimiento, el caserismo busca posicionarse como una referencia para el voto kirchnerista en la Provincia de Córdoba y convocó a algunos de sus incondicionales, como el jefe comunal de Mayú Sumaj, Fabián Flores; el intendente de Pascanas, Rodolfo Filipponi; el jefe comunal de San Roque, Tito Bustamante; el presidente del Concejo Deliberante de Cosquín, Rodolfo Milani y el concejal carlospacense Carlos Quaranta. A la cita, también acudió Moyano y los dirigentes gremiales Ilda Bustos, Héctor Morcillo y Ezequiel Morcillo.

Según dijo el principal orador que tuvo el encuentro, Carlos Caserio, se buscará construir el «axelismo» de cara a las próximas elecciones presidenciales y competir abiertamente contra Milei.