Pareja, Santilli y Karina Milei lanzaron la campaña de LLA en Buenos Aires

Buenos Aires. La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires realizó este sábado una cumbre de dirigentes en la municipalidad de Suipacha, evento que fue cerrado por la presidenta nacional del partido, Karina Milei, quien ratificó como su armador provincial al diputado nacional Sebastián Pareja y, en clave interna, remarcó que “esta causa es mucho más grande que cualquiera de nosotros”.

La alocución de la secretaria general de la Presidencia se realizó en el marco de la jornada de presentación del Programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), extensión académica del partido provincial que comanda Pareja, que durante este sábado reunió a más de 1.500 dirigentes de los 135 distritos bonaerenses en donde La Libertad Avanza tiene ambiciones de competir electoralmente en 2027.

En ese sentido, Karina Milei ponderó la necesidad de pensar una estructura con arraigo territorial y aseguró que su partido tiene “un objetivo claro: consolidar este camino, ganar la Provincia de Buenos Aires y asegurar la continuidad del rumbo que empezó el Presidente”.

El encuentro —que comenzó a las 9 de la mañana y se extendió hasta las 17 horas— tuvo entre sus asistentes a diferentes vertientes del oficialismo. Convivieron así integrantes del parejismo puro como los armadores Carlos Curestis, Juan Osaba y Alejandro Carrancio; así como los representantes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que se encolumna detrás del asesor presidencial Santiago Caputo, como Santiago Santurio, Joaquín Ojeda y Nahuel Sotelo.

También fue llamativa la extensión de la invitación para el ministro del Interior, Diego Santilli, que continua como afiliado al PRO pero que aspira a competir para la Gobernación provincial el año próximo apalancado por el partido violeta.

El dirigente fue uno de los tres expositores finales junto a Karina y Pareja. Sostuvo que “hay que prepararse para el camino que viene. Y lo que viene es ganar la Provincia de Buenos Aires. Tenemos el desafío de transformar una provincia profundamente productiva, pero con un gobierno provincial que la ha llevado al abandono y la decadencia. Hay que estar unidos y hacer que Javier Milei continúe este cambio para que la Argentina crezca por 20 años consecutivos”.

En tanto, el diputado nacional y director honorífico de EFDAP Sebastián Pareja, manifestó: “El Presidente nos pidió alcanzar un objetivo claro: ganar la Provincia de Buenos Aires, y estamos trabajando con un plan estratégico para lograrlo. Estamos construyendo una alternativa de gobierno amplia que bajo la conducción de La Libertad Avanza esté en condiciones de conducir la Provincia y sus 135 municipios.”

