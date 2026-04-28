La tropa de Kicillof mueve el tablero en el Valle de Punilla

El espacio «Es por AK Córdoba», que se aglutina detrás de la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof, convocó a un encuentro que se realizará el próximo 1 de mayo en Villa Bustos y donde se reunirán dirigentes y militantes de todo el Valle de Punilla. La premisa será conmemorar el Día del Trabajador y empezar a mover piezas en un tablero regional que se presenta complejo, con fuerte presencia de Martín Llaryora y sus aliados y del Frente Cívico de Luis Juez.

Se confirmó la participación de referentes de Cosquín, Bialet Massé y Villa Carlos Paz, tales como el ex legislador Omar Ruíz.

Tras la convocatoria del pasado 2 de abril, en el Instituto Soberanía, se dio inicio a un calendario de trabajo que busca posicionar a Kicillof como una alternativa al gobierno de Javier Milei y diferenciarse del armado que impulsa el ex senador Carlos Caserio.

La próxima reunión será el viernes 1 de mayo a las 13 horas en la esquina de San Roque y Progreso.

Los esfuerzos se orientan a sumar a los «desencantados» del peronismo cordobés y a quienes quedaron afuera del juecismo en su «coqueteo» con La Libertad Avanza, pero también apunta a fortalecer la presencia territorial con algunos sellos de cara al 2027.