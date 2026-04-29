Con el respaldo de Milei, Adorni se defendió: «No cometí ningún delito»

En una jornada cargada de tensión política y gestos de unidad oficialista, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó ante la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión. Lejos de ser un trámite administrativo habitual, la sesión estuvo marcada por la defensa del funcionario ante las denuncias de enriquecimiento ilícito y un inusual apoyo encabezado por Javier Milei, quien estuvo presente en uno de los palcos y ovacionó el ingreso del funcionario cuestionado.

Desde temprano, el clima en el Congreso vaticinaba una jornada excepcional. El presidente Javier Milei, rompiendo con la tradición de no asistir a las exposiciones de sus ministros, se ubicó en los palcos junto a su hermana, Karina Milei, y el resto del Gabinete nacional. «¡Vamos Manuel!», fue la arenga que lanzó el mandatario al aire mientras aplaudía de pie el ingreso del Jefe de Gabinete al recinto. El mensaje fue claro: el Gobierno cierra filas detrás de uno de sus comunicadores más emblemáticos.

Tras un extenso repaso de las metas macroeconómicas y los logros de gestión, Adorni abordó el «elefante en la habitación», las sospechas sobre su patrimonio y su polémico viaje a Punta del Este. «Los miembros de esta Cámara quieren asemejar actividades de mi vida privada con actos de gobierno»; disparó el funcionario.

Adorni sostuvo firmemente que todos sus traslados fueron costeados con fondos propios y negó haber recibido dádivas. La Justicia investiga si el costo de un vuelo privado fue cubierto por el empresario Marcelo Grandio, algo que el funcionario desmintió ante los legisladores, asegurando que «probará su inocencia en la justicia».

Antes de la sesión, el Jefe de Gabinete había respondido por escrito un pliego de más de 2.100 consultas.

Viaje a Uruguay: El gobierno negó que debiera registrarse como «financiado por terceros», alegando que no fue una actividad académica ni cultural.

Contratos en TV Pública: Se rechazó la existencia de vínculos contractuales actuales entre el Estado y Marcelo Grandio.

Transparencia: La Oficina Anticorrupción, según el informe, no detectó conflictos de intereses en el patrimonio del ministro coordinador.

No todo fue rigor técnico. La nota de color —y de protesta— la dio el diputado socialista Esteban Paulón, quien ingresó al recinto con una máquina de hacer pochoclos y un delantal de cocina.

La movida fue una respuesta directa a los dichos previos de Martín Menem, presidente de la Cámara, quien había sugerido que la sesión sería un espectáculo para «comer pochoclos». Paulón intentó convidar al referente libertario, quien rechazó el paquete de forma tajante, evidenciando la distancia sideral entre el oficialismo y la oposición dialoguista en esta jornada.

Se espera que la exposición se extienda por al menos seis horas, con un fuerte cruce de preguntas por parte de los bloques opositores, quienes cuestionan no solo la ética del funcionario, sino también la falta de detalles sobre el presunto allanamiento en las instalaciones de la TV Pública, tema sobre el cual el gobierno se amparó en el secreto de sumario.