Luis Juez reunirá a la tropa del Frente Cívico en Carlos Paz

La militancia del Frente Cívico se reunirá el próximo viernes 17 de abril en la ciudad de Villa Carlos Paz, donde se llevará adelante un encuentro que tendrá como principal orador al senador Luis Juez. Se estima que el ex candidato a gobernador convocará a trabajar de cara a las próximas elecciones y mostrará su alineamiento con el presidente Javier Milei.

Se espera la participación de dirigentes provenientes de todos los puntos de la Provincia de Córdoba, mientras que el legislador carlospacense Walter Gispert oficiará como anfitrión.

El encuentro está previsto en las instalaciones del Hotel Eleton y allegados a Juez, blanquearon que el senador podría adelantar su intención de ser un nexo entre Milei y Mauricio Macri y esbozar la estrategia juecista para los próximos meses.

En medio de los cruces con Martín Llaryora y los integrantes de su gabinete, Juez vuelve a Carlos Paz para tratar de reconfigurar su armado en un escenario complejo: con el peronismo cordobés apuntándole con munición pesada, con Rodrigo de Loredo en modo cuenta-propista, con Agustín Laje y sus deseos de llegar al Senado y el diputado Gabriel Bornoroni pisando fuerte en el territorio, en su afán por ser el próximo candidato a gobernador de La Libertad Avanza.