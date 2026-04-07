Huerta Grande: la UCR convoca debatir sobre identidad y conducta partidaria

Huerta Grande. La Unión Cívica Radical (UCR) lanzó una convocatoria abierta a militantes, simpatizantes y vecinos para participar de un encuentro centrado en la identidad y la conducta partidaria, bajo el lema “Recuperemos el orgullo de ser radical”.

La actividad se llevará a cabo el próximo 11 de abril a las 11 horas en la localidad de Huerta Grande, específicamente en la intersección de Catamarca y Corrientes. Según se desprende del afiche difundido en redes y espacios partidarios, el evento busca fortalecer los valores históricos del radicalismo y promover la participación activa de la comunidad.

El encuentro se presenta como un espacio de reflexión y reafirmación ideológica, en un contexto donde distintos sectores del partido vienen impulsando instancias de debate interno y reorganización territorial. La consigna principal apunta a recuperar el sentido de pertenencia y el compromiso con los principios que han marcado la trayectoria de la UCR a lo largo de su historia.

Además, la convocatoria incluye una fuerte impronta militante, con imágenes que remiten tanto a figuras históricas como a la participación juvenil en actos y movilizaciones, reflejando la intención de integrar distintas generaciones dentro del espacio político.

Desde la organización invitan a sumarse “para compartir, debatir y construir el radicalismo que viene”, en una jornada que promete combinar contenido político, identidad partidaria y encuentro ciudadano.

