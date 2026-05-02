Azar habló sobre la denuncia que encendió la polémica en Tanti

El ex intendente de Tanti, Luis Azar, se pronunció sobre la denuncia de «incompatibilidad en el ejercicio de la función pública» y expuso sus argumentos ante el Concejo Deliberante. Según se informó en su momento, Azar se habría desempeñado como funcionario provincial entre febrero de 2024 y enero de 2026, mientras ejercía en simultáneo como parte del Concejo Deliberante (ocupando una banca desde diciembre del 2023).

El hecho se descubrió cuando el ex mandatario solicitó una «licencia por salud» a través del CIDI, lo que puso en evidencia que formaba parte de la órbita del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba.

En la respuesta enviada al cuerpo legislativo, tras un pedido de informes formalizado por el oficialismo, se expresó: «El art. 177 de la Constitución Provincial se titula (y no es obra de improvisados) acumulación de “empleos”, calidad que no reviste un legislador, aun cuando sea de una pequeña comunidad (hoy ciudad) como la de Tanti. El edil no es empleado del municipio. Y, su texto (primera fuente de interpretación de la ley, conforme lo ha sostenido invariablemente la Corte Nacional) advierte que no pueden acumularse en la misma persona dos o más “empleos” de las reparticiones provinciales, con excepción de la docencia y las profesiones del arte de curar, cuyas incompatibilidades establece la ley. Cuando se trata de cargos políticos, puede retenerse el empleo sin percepción de haberes».

«Difícilmente pueda alegarse (como se sugiere desde el Ejecutivo) una supuesta relación directa entre esta norma y el art. 16 inc. 3º de la LOM (Ley Orgánica Municipal) desde que la previsión constitucional alude a una hipótesis diferente de la que pretende imputárseme, toda vez que, como legislador local, no resulto “empleado municipal”, no cobro sueldo ni haberes del Municipio y, por si fuera poco, mi calidad de veterinario (cuyo título habilitante pongo a disposición de este Honorable Concejo) engasta dentro de una de las dos excepciones que menta la norma, tal la de los profesionales del arte de curar (que sí pueden tener dos empleos públicos), con lo cual, la supuesta incompatibilidad entre mi condición de concejal (legislador) y la de funcionario provincial, desde la perspectiva constitucional, no se verifica en este caso»; argumentaron desde la defensa.

«Tampoco existe tal situación si la cuestión se analizara desde la perspectiva del art. 16 de la LOM, desde que el planteo del DEM pierde de vista que no se trata (en el caso de mi vínculo con la Provincia) de un simple cargo político de mero asesoramiento, sin deberes ni responsabilidad, sino que revisto la calidad (mediante designación legalmente ajusta al orden jurídico vigente) de director de jurisdicción de la Provincia con tareas y funciones técnicas y operativas por la que percibo una remuneración mensual, con aportes previsionales, escalafón y registración legal. De modo que, alegarse ligeramente que ese es un simple “cargo político”, a más de un error importa descuidar la documentación que respalda una postura (la propia) en sentido diametralmente opuesta y la propia regla del art. 177 de la C.Prov. que lejos de avalar la posición del DEM, la contradice»; añadieron.

«Es que, sostener que todo agente designado en la Administración ocupa un “cargo político”, importa vaciar de contenido la noción misma de empleo público y permitir que el Estado, mediante una simple fórmula de nombramiento, eluda estabilidad, carrera, derechos salariales, previsionales e indemnizatorios. El “cargo político” es excepcional; no se presume (quien lo aduce debe acreditarlo) y en este particular no concurre tal mote a mi respecto y, tanto menos, se advierte la incompatibilidad que sugiere maliciosamente el Departamento Ejecutivo pues no sólo no media superposición de funciones (que son de jaez ciertamente diferente) sino que, el concejal o legislador local no es un empleado del Municipio ni percibe sueldo ni remuneración, sino gasto de representación que, como se sabe, no es salario (no tiene aportes ni tributación, pues no es remunerativo, como el sueldo). No sólo que así lo admite el propio DEM sino las Ordenanzas 1432 y 1491 que, entiendo, deben respetarse»; se completó en el texto.