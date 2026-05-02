Brignardello lanzó su candidatura y sueña con ser intendente de Bialet Massé

El concejal Luis Brignardello oficializó su intención de presentarse en las próximas elecciones municipales de Bialet Massé y encabezó una convocante festejo por el Día del Trabajador. Se llevó adelante un gran locro que reunió a más de doscientas personas y donde se presentó la candidatura del dirigente peronista, de cara a los comicios del año entrante.

Hubo además shows en vivo y diversas actividades para grandes y chicos.

Brignardello expresó ante los presentes: «En este Día del Trabajador celebramos el esfuerzo de cada vecino y renovamos nuestro compromiso con la comunidad. Este es el inicio de un proyecto colectivo, abierto y participativo, que busca construir una nueva etapa basada en el respeto, la democracia y la unidad. Aspiramos a trabajar juntos por el futuro de Bialet Massé».

«Vamos por la intendencia 2027»; afirmó el concejal peronista.