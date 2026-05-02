Cumbre en Punilla: Avanza la construcción del frente «Es por AK» en Córdoba

El armado político referenciado en el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, continúa ganando terreno en la Provincia de Córdoba. En un encuentro que reunió a más de una veintena de dirigentes, militantes y profesionales en el Valle de Punilla, el espacio «Es por AK Córdoba» ratificó su voluntad de consolidar una alternativa territorial y programática al gobierno de Javier Milei, con énfasis en el corazón del país.

La jornada, caracterizada por el debate sobre la coyuntura política y la organización, sirvió como plataforma para profundizar el despliegue del Movimiento Derecho al Futuro, la estructura nacional que impulsa la figura de Kicillof fuera de Buenos Aires.

El cónclave contó con la presencia de figuras de peso regional y trayectoria legislativa, entre los que se destacaron: Omar Ruiz (ex legislador provincial), Julio Moyano (ex concejal de Santa María de Punilla), Noelia Pol (ex concejala de Cosquín) y Miguel Digon (ex tribuno de cuentas de San Roque). La diversidad de los asistentes, que incluyó a vecinos y referentes de distintas localidades, refleja la intención del espacio de trascender las estructuras tradicionales y apostar a una base de organización regional.

Uno de los hitos de la reunión fue el avance en la conformación del área de Educación del Instituto Soberanía con la participación activa de docentes de diversos puntos de la provincia.

Esta iniciativa busca replicar el modelo de gestión bonaerense, donde la formación y la planificación estatal son ejes centrales. La creación de estos equipos temáticos indica que «Es por AK» no solo apuesta a la discusión política general, sino también a la generación de políticas públicas específicas para la realidad cordobesa.

Tras el éxito que tuvo la convocatoria en Villa Bustos (Santa María de Punilla), los militantes y referentes se preparan para dos nuevos encuentros de carácter autoconvocado en la ciudad de Córdoba (previsto en la Seccional 10) y en la localidad de Pilar (donde se hará una nueva jornada de debate y organización territorial).