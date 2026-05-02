El peronismo federal hizo su lanzamiento en Buenos Aires

Buenos Aires. Con un fuerte mensaje a la interna que mantienen Cristina Kirchner y Axel Kicillof, el peronismo federal hizo su lanzamiento ayer y dio una muestra de fuerza en un acto realizado en Parque Norte que reunió a diputados, intendentes y dirigentes del peronismo orientado hacia las presidenciales de 2027.

“El peronismo debate para ser alternativa nacional”, fue el slogan elegido de la convocatoria para celebrar el 1° de Mayo, Día del Trabajador, en un escenario que reunió a figuras como los diputados Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel (ex titular de la Aduana, muy cercano a Sergio Massa) y Emir Félix, el referente del PJ porteño Juan Manuel Olmos (actual titular de la Auditoría General de la Nación, exasesor de Alberto Fernández y conocido operador judicial) y Federico Achával (intendente de Pilar y vinculado a la AFA de "Chiqui" Tapia). En el peronismo bonaerense creen que detrás del armado estaría Martín Insaurralde.

Durante el acto no hubo menciones a Cristina Kirchner aunque sí se destacó el papel de Néstor Kirchner al plantear la idea de crecimiento sin déficit fiscal y baja inflación. "El federalismo debe ser fiscal, productivo y con capacidad real de decisión sobre los recursos del territorio", remarcaron en el documento final que se redactó tras un plenario, con mesas temáticas (Economía con inclusión, Trabajo y producción y Desarrollo federal sostenible).

Este nuevo espacio se presentó como "una acción colectiva pretende sumar al debate del conjunto del peronismo, respetando a todos los compañeros y compañeras que quieran dar sincera y fraternalmente la discusión de cómo construir una alternativa".

Está claro que este sector del peronismo busca captar la adhesión de los sectores del interior. Una muestra fue la presencia de unos 15 intendentes peronistas de Córdoba, aunque no se confirmó si el gobernador Martín Llaryora será parte de la movida y si se sumarán más gobernadores.

Más de 4.000 personas entre diputados, intendentes, dirigentes, representantes de la CGT y militantes colmaron el salón del Parque Norte. Aunque faltó un poco de la habitual liturgia del peronismo (no hubo bombos, ni banderas de Perón y Evita), sí hubo marcha peronista con los dos dedos en V en el cierre, para arengar a un grupo en construcción.

