Gispert solicita informes por «seguros no autorizados» en cuentas de Bancor

Walter Gispert presentó un pedido de informes en la Legislatura de Córdoba para que el Poder Ejecutivo, a cargo del gobernador Martín Llaryora, brinde explicaciones sobre la posible imposición de seguros no solicitados a usuarios del sistema financiero provincial.

La iniciativa pone el foco en el accionar de Bancor ante denuncias de trabajadores —principalmente del sector público— que advierten sobre débitos automáticos en sus cuentas por seguros que no habrían sido contratados de manera expresa.

En el proyecto, Gispert solicita información detallada sobre los mecanismos de comercialización de estos productos, la existencia de registros de cobros indebidos, los procedimientos utilizados para garantizar el consentimiento de los clientes y la cantidad de reclamos recibidos en los últimos dos años.

Asimismo, requiere precisiones sobre los controles internos del banco, las auditorías realizadas y las medidas adoptadas —o previstas— para corregir eventuales irregularidades y devolver el dinero a los usuarios afectados.

«El consentimiento es un elemento esencial en cualquier contratación. Si no existe, estamos ante una posible práctica abusiva que vulnera derechos básicos de los consumidores»; advirtió el legislador.

Desde su perspectiva, la situación reviste especial gravedad debido a que muchos trabajadores cobran sus haberes a través de esta entidad, lo que podría generar condiciones de «cliente cautivo» y limitar su capacidad real de elección.