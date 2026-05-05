Kicillof desembarca en Córdoba: el próximo viernes llega a La Falda

La Falda. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitará este viernes 8 de mayo la provincia de Córdoba en el marco de una agenda que combina actividad sindical, institucional y política, en un contexto marcado por su creciente proyección nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Aunque aún se ultiman detalles del itinerario, está previsto que el mandatario bonaerense participe en el Congreso de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) en la ciudad de La Falda. Allí compartirá escenario con el titular del gremio y referente de la CGT, Héctor Daer, en una señal de articulación con uno de los sectores más influyentes del sindicalismo nacional.

Posteriormente, Kicillof se trasladará a Cosquín, donde firmará un convenio de carácter turístico y cultural con el municipio local, fortaleciendo vínculos institucionales en una provincia históricamente esquiva al peronismo bonaerense.

La visita se inscribe dentro de una estrategia más amplia de construcción territorial fuera de los límites de Buenos Aires. En Córdoba, ese armado político tiene como principal referencia al exsenador Carlos Caserio, quien recientemente definió a Kicillof como “el mejor candidato del peronismo para ganar en 2027”, reforzando su posicionamiento dentro del espacio.

La agenda del gobernador también incluirá actividades en la ciudad de Córdoba capital, donde firmará un convenio de Desarrollo Agrario y otro vinculado a la implementación de carreras universitarias en territorio bonaerense, en el marco del programa Puentes, junto a la Universidad Tecnológica Nacional.

Como cierre, el mandatario presentará su libro “De Smith a Keynes”, una obra que recorre la historia del pensamiento económico y que funciona también como carta de presentación de su mirada sobre el rol del Estado en la economía.

Por el momento, según confirmó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, no está prevista una reunión formal con el gobernador cordobés, Martín Llaryora, aunque destacó que ambos mantienen un diálogo institucional fluido.

La presencia de Kicillof en Córdoba no es un gesto aislado: forma parte de una estrategia sostenida para ganar volumen político en el interior del país, en busca de ampliar su base de sustentación más allá del conurbano bonaerense y posicionarse como una figura competitiva dentro del tablero nacional.

