Revuelo en Punilla: La Comunidad Regional... ¿en manos de quién?

La disputa por la Comunidad Regional desató un escándalo en el peronismo de Punilla. El intendente Raúl Cardinali (Cosquín) desafió el liderazgo del ex senador Carlos Caserio, se alineó con el ministro Manuel Calvo y firmará convenios con el gobernador bonaerense Axel Kicillof sin invitar al histórico caudillo regional.

La interna del Partido Justicialista parece haber alcanzado un punto de «no retorn»o. Lo que comenzó como una disputa por la presidencia de la Comunidad Regional, hoy se transforma en un sismo político que involucra al gobierno de Córdoba, al gobernador de Buenos Aires (que prepara su visita al valle en los próximos días) y al propio Caserio.

Tras la salida de Fabricio Díaz (ex intendente de Capilla del Monte), la vacante en la Comunidad Regional disparó las ambiciones. En una reunión de máxima tensión celebrada en la finca privada de Carlos Caserio, donde solo 9 de los 23 intendentes del departamento estuvieron presentes, el intendente coscoíno reiteró su firme intención de liderar el organismo. Sin embargo, la respuesta de Caserio fue tajante: propuso a Fabián Flores, presidente comunal de Mayú Sumaj y hombre de su confianza absoluta. La maniobra, que incluyó una votación simulada para imponer a Flores, provocó que Cardinali abandonara el recinto antes de finalizar el encuentro, marcando el fin a las buenas relaciones con quien fuera el «dueño» del PJ regional.

El respaldo del Llaryorismo y Manuel Calvo

La jugada de Cardinali cuenta con un trasfondo estratégico: el acercamiento al Gobierno de la Provincia de Córdoba. Trascendió que el intendente coscoíno tiene el apoyo de varios de sus pares radicales y el visto bueno del llaryorismo.

El próximo martes 12 de mayo, la ruptura se institucionalizaría cuando Cardinali sea recibido por Calvo, ministro y principal armador político del gobernador Llaryora. Este encuentro sellaría una nueva alianza que busca desplazar al caserismo de la toma de decisiones en el Valle de Punilla, en un nuevo capítulo de una disputa que ya había mostrado algunos indicios con los cruces por las internas a celebrarse en el circuito de Villa Carlos Paz.

Axel Kicillof en Cosquín: Un mensaje directo a la interna

El factor nacional termina de dinamitar el escenario local. Este viernes 8 de mayo, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y precandidato presidencial, Axel Kicillof, llegará a a la ciudad de Cosquín. El mandatario bonaerense mantendrá una reunión bilateral con Cardinali para la firma de un convenio de colaboración institucional.

El dato que sacude al peronismo cordobés es la exclusión de Carlos Caserio de la agenda oficial prevista en la Capital del Folclore. Lo cierto es que Kicillof y Cardinali mantienen una amistad de años y fue el intendente de Cosquín quien decidió no invitar al ex senador, enviando un mensaje de autonomía y renovación de cara al próximo turno electoral.