El gasto promedio en Navidad en Córdoba alcanzó los 1800 pesos

Córdoba.- El ticket promedio general en Navidad en Córdoba en los comercios minoristas se ubicó en $1805: en jugueterías fue de $1300. Joyerías, electro y telefonía fueron los rubros con mayor ticket promedio: $2833 Y $2279 respectivamente. El dato surgo del Observatorio Comercial de la Cámara del Comercio de Córdoba.

El mismo fue realizado a los fines de conocer el comportamiento del consumidor para esta Navidad. Cabe aclarar que los datos que se informan no contemplan las ventas efectuadas durante el día de hoy, habiéndose generado el corte del informe el lunes 23 de diciembre.



La evolución interanual de las ventas navideñas en los comercios minoristas de la ciudad de Córdoba fue negativa, con una variación del -7,6% (en unidades) respecto al año anterior.



Sin embargo, se evidencia una desaceleración en los niveles de caída. Es decir, las ventas navideñas no lograron recuperarse respecto al año anterior, pero la caída fue un 12,5% menor a la que se había registrado en noviembre.



La evolución interanual en facturación fue positiva (Navidad 2019 vs Navidad 2018): registró un aumento del 3,83%.



Respecto a la evolución mensual de las ventas con relación a noviembre, la misma fue positiva con un aumento de 26.98% en volumen.



Si se tiene en cuenta la facturación (ventas en $), los comercios que lograron un incremento registraron una variación positiva del 29%. El indicador neto para todos los comercios fue positivo con una variación general del +4%.