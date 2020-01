Capilla del Monte: El gobierno solo pudo depositar el 40% de los salarios

Capilla del Monte.-. Muy lejos de lo que había prometido previo a su asunción, el intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, no pudo reunir el dinero para abonarles el salario a los empleados municipales y ayer sólo depositó el 40% del total acordado.

Díazse comprometió depositar el resto durante los primeros días de la próxima semana, aunque desde el área de Finanzas de la Municipalidad, señalaron que en las arcas estatales «no hay un sólo peso».

Según trascendió del municipio, el intendente esperaba que el gobierno de la provincia o el nacional le giraran fondos para completar el pago, sin embargo hasta ayer no existieron esos depósitos, lo que causó un gran malestar entre los municipales quienes volverá a las asambleas hasta el pago total de los sueldos.

Ayer los delegados del ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) confirmaron: «se acaba de depositar el 40% del sueldo» pero informaron que sigue la asamblea hasta tanto se cubra el 100%.

Horacio Ruíz, uno de los delegados gremiales, dijo que continuarán buscando soluciones para el grave problema que aqueja la municipio a la vez que resaltó el logro de haber impedido el tratamiento de la ley provincial 10461, asegurando que la misma «cercenaba los derechos del trabajador». «Hay artículos que incluso dicen que podríamos ir presos (…) Nosotros no queríamos ir a ningún tipo de choque. Negociamos y logramos que no se trate en el Concejo (…) No queremos poner palos en la rueda, sólo estamos reclamando lo justo, que son nuestros haberes»; denunció.

Ante las medidas que vive la localidad, la Municipalidad de Capilla del Monte anunció que «dadas las medidas de fuerza que mantienen empleados municipales, y que son de público conocimiento, algunos de nuestros servicios se han visto resentidos, es por esto que le pedimos a la población que no saque la basura domiciliaria hasta que informemos por la prensa y redes sociales».