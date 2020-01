Capilla del Monte: la actuación de Raly Barrionuevo se pagó con sueldos

Capilla del Monte. Parte del dinero que el gobierno de Capilla del Monte tenía para abonarle a los empleados municipales fue utilizado por el intendente Fabricio Díaz para pagar el espectáculo el show de Raly Barrionuevo. Así lo denunciaron los trabajadores y lo confirmó el propio mandatario, quien comparó a la administración pública con una despensa «en quiebra» donde para «pagar» antes hay que «facturar».

La noticia se conoció en medio de la disputa entre el intendente y los municipales, quienes la semana pasada sólo percibieron el 40% de sus salarios adeudados y hoy continuarán con la medidas de fuerza anunciadas.

«Cuando asumí me encontré con los números y un montón de dificultades extras y también lo fui advirtiendo. Al margen que nosotros habíamos cubierto la totalidad del aguinaldo, se nos complicó y sólo hemos depositado el 40% del sueldos. Capilla del Monte está en medio de una temporada totalmente exitosa. Nosotros hemos seguido con nuestra grilla de eventos porque esto es como tener una almacén y te falta plata para pagarle a uno de los empleados o a dos y por eso no podes dejar de proveer de mercadería, porque sino entras en una bola de nieve donde se te complica todo. Nosotros necesitamos vender Capilla del Monte para que la gente siga teniendo trabajo y eso se traslade a las arcas municipales»; destacó el mandatario.

Fabricio Díaz indicó que esta semana recibirá dinero de fondos coparticipables y que con ello, cubrirá el sueldo de los empelados de planta pero no supo especificar cuándo cobrarán los becados contratados y monotributistas.

«La verdad es amarga. Hace mucho tiempo que acá se viene tirando la basura debajo de la alfombra. Se ha creado una deuda gigante por el sistema administrativo que se empleó. Yo sabía a la realidad que me enfrentaba, pero eso no contribuye en nada a que aparezca la plata. Nosostros tenemos un costo elevado de personal que no condice con la capacidad total de generar ingresos, hay un déficit y una distorsión grandísima»; declaró Díaz, quien no descarta el despido de varios trabajadores.

Sin embargo, el intendente se sinceró en un programa de Canal 2 y señaló que la Provincia le giró fondos a finales del mes de diciembre, pero que el dinero se utilizó para «otros pagos». «Es un momento difícil del año y de la Argentina. Es por eso que tenemos muy baja recaudación»; apuntó en la entrevista que provocó un fuerte repudio de la sociedad.

La controversia

En el tramo final de la nota realizada el viernes pasado, el periodista le recalca que «hay mucha gente que dice en la calle que se ha gastado tanto dinero en traerlo a Raly Barrionuevo y no se explica porque con ese dinero no se han pagado deudas», a lo que Fabricio Díaz contestó: «Esta es una ciudad turística que se caracteriza por eso. Yo no puedo bajar bajo ningún punto de vista el nivel del desarrollo de las actividades para quienes vienen a visitarnos. Nosotros hemos armado una temporada completa (enero y febrero) con dos millones de pesos. La plata la ponemos a medida que se generan los gastos».