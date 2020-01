Denuncian que son intransitables los principales paseos de La Cumbre

La Cumbre. Muchos turistas que optaron por recorrer las sierras durante el último fin de semana, denunciaron en las redes sociales que los principales paseos turísticos de la ciudad de La Cumbre se encuentran «intransitables». Apuntaron contra el Camino de Los Artesanos, la ruta que lleva a Cuchi Corral y el Camino del Río Pintos, sitios que les habían recomendado desde la Oficina de Turismo Municipal y donde omitieron informarles sobre las «dificultades» que debían sortear con sus vehículos.

No es la primera vez durante esta temporada de verano, que los visitantes ponen el grito en el cielo por situaciones similares y fue el propio intendente Rubén Ovelar (que dejaría el cargo en el mes de febrero) quien aseguró que el mantenimiento de esos caminos no era una «responsabilidad» de la Municipalidad y apuntó contra la Provincia.

«Tenemos graves problemas a partir de las lluvias, pero nuestras máquinas se concentran en las calles de tierra que tenemos en la ciudad. Esos caminos son rurales, nosotros hicimos el trámite ante la Provincia y ante el mismo consorcio pero nos dijeron que no había presupuesto»; se excusó el mandatario, quien asumiría en el PAMI.

Sin embargo, esta problemática no es nueva. Todos los años ocurre lo mismo y las soluciones no llegan. Durante los últimos dos años, EL DIARIO se hizo eco de esta situación ante el reclamo de los lectores pero lo cierto es que no se toman cartas en el asunto.