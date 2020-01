Capilla del Monte: «Nos acorralaron como si fuéramos delincuentes»

Capilla del Monte. Horacio Ariel Azzalini, integrante del club cordobés All Boys y encargado del parador localizado a orillas del Dique El Cajón de Capilla del Monte, le dijo ayer a EL DIARIO que el gobierno de Fabricio Díaz le envió una decena de policías y cinco inspectores municipales para clausurar el predio «como si fuéramos los peores delincuentes». El dirigente dijo además que se le negó la conexión de EPEC en la delegación de La Falda, pese a que presentó toda la documentación necesaria.

El parado del club del barrio Güemes de la ciudad de Córdoba fue concesionado por la APRHI (Administración Provincial de Recursos Hidricos) que depende del gobierno de la Provincia de Córdoba pero es resistido por el gobierno capillense.

«Todos conocemos el parador El Faro. Desde el club comenzamos con una presentación en la APRHI en el año 2017. En la presentación, especificamos que el club quería la explotación del lugar para fines sociales y recreativos. Tras tres años y luego de superar un montón de requisitos, entre los que se contempló el impacto ambiental, formatos de seguridad de las instalaciones entre otras, el 21 de agosto de 2019, nos autorizan mediante la resolución 184 para la explotación del lugar. De inmediato nos instalamos en Capilla del Monte para comenzar las obras. El lugar estaba completamente abandonado por lo que la limpieza nos costó mucho tiempo y dinero al igual que los alambrados perimetrales. Levantamos los baños y construimos una cocina; subrayó.

Asimismo, Azzalini dijo que desde el primer instante que intentó comunicarse con el actual mandatario Fabricio Díaz sospechó que habría inconvenientes. «Nos intentamos comunicar con Díaz por medio del concejal Francisco Gramajo (actual presidente del Concejo Deliberante). El concejal me dijo que en ese momento Fabricio Díaz estaba en México y que él tenía una agenda muy cargada y no me podía atender. Hasta ahí, estábamos tranquilos y empezamos con el trámite de la luz y de la instalación del transformador. En EPEC, me atiende la empleada María Jose Bandini (¿actual concejal de Capilla del Monte?) y ella empieza con una serie de requisitos interminables como enviarme a catastro municipal. Le explicamos que el municipio no tiene jurisdicción sobre ese lugar porque es provincial. Fuimos a la casa central en Córdoba y de allí me derivan con el ingeniero Carranza en La Falda. Fuimos ocho veces y cumplimentamos todo lo solicitado, pero nuevamente María José nos atiende y nos dice luego de haber llamado a varias personas, que no nos podía tomar el trámite»; denunció.

«Ella nos derivó con el superior de la delegación David Saez. Él en su oficina nos dice que hay que esperar una semana más. No sabía que decirme, por lo que le manifesté que iba a concurrir con un escribano público para que me tomara el tramite. Ante mi presión, se sincera y me dice que hay órdenes del jefe de La Falda, Marcelo Lussianzoff (jefe de área) y me dice: ´tengo órdenes de no darte nada, ni número de trámite´»; aseguró el dirigente.

«Díaz nos dijo que lo lamentaba»

Azzalini dijo que la única comunicación que tuvo con Fabricio Díaz fue vía telefónica y contó: «Le explique el proyecto y le dije que el club tiene 250 chicos y que el espacio iba a ser destinado para recreación de los niños. Me contestó que lo lamentaba por los chicos, pero que esto era así. Díaz me aseguró que se va a llamar a una licitación pública y este predio se le va a otorgar a un privado, cosa que la ley prohíbe».