Cuesta Blanca: Una familia denuncia «persecución» de la jefa comunal

Cuesta Blanca. Una familia de Cuesta Blanca denunció persecución y hostigamiento de parte de la jefa comunal Andrea Jordán, a quien responsabilizan por la pérdida de su sustento económico. Dora González vivió toda su vida en la localidad ubicada al sur de Punilla y contó a El Diario que hace dos años padece el accionar de la mandataria, quien se niega a otorgarle la habilitación del parador que tiene frente al balneario El Diquecito. «Tenemos todo en regla, pero ella no quiere recibirnos»; aseguró la mujer, propietaria de «Paradory», un punto de referencia para los vecinos y turistas.

«Es un abuso de autoridad lo que está haciendo con nosotros, yo hace 54 años que vivo en Cuesta Blanca, toda mi vida. Soy madre sola y vivo con dos de mis hijos y nuestro sustento es el parador y la playa de estacionamiento que tenemos, pero hace dos años que estamos con problemas por culpa de la comuna. Hay una persecución que nos está haciendo la jefa comunal, quien nos impide trabajar esta temporada y encima nos mandó a la Policía para intimidarnos»; aseguró la vecina.

«Dice que no tenemos aranceles, pero nosotros tenemos todo en regla. Todo comenzó cuando yo decidí darle trabajo a un hombre de 60 años a quien ella se negaba a gestionarle una pensión por discapacidad, desde entonces, se niega a darnos los permisos y nos insulta y hostiga. El único pecado de este hombre fue pedir una ayuda, incluso tuvo que mudarse a Mayú Sumaj para que le dieran una pensión. Es terrible lo que está pasando en Cuesta Blanca y la forma de manejarse que tiene la jefa comunal, que encima se niega a recibirnos. En todos los años que tenemos el parador, nunca nos tocó vivir algo así, que nos impidan trabajar y ganarnos el plato de comida»; sostuvo.

En otro fragmento de la entrevista concedida a El Diario, Dora apuntó: «Quiero hacer las cosas bien, pero estoy dispuesta a encadenarme en la comuna si no hay una respuesta. Esto no da para más, porque es nuestro sustento. Soy nacida en Cuesta Blanca y merezco una respuesta, no puede ser que la jefa comunal trabaje a la mañana en EPEC y a la tarde diga que se le baja la presión y no atienda. El verdadero jefe comunal es su hijo (Fabricio González), que se desempeña en el Tribunal de Cuentas y es quien maneja la comuna. Pasaron muchos gobiernos, pero nunca vimos algo así».