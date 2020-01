Tanti: Una inversión millonaria para hacer obras postergadas por décadas

Tanti. El gobierno municipal de Tanti asumió hace algunas semanas la prestación del servicio de agua y realizó una inversión millonaria para recuperar la planta potabilizadora, al tiempo que anunció un plan de trabajo para garantizar una prestación en cantidad y calidad para todos los ciudadanos. El intendente Luis Azar dijo: «Nos encontramos con que no se había hecho nada en varias décadas».

El mandatario encabezó una conferencia de prensa el viernes pasado en las instalaciones del Centro Cultural de Tanti, donde estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Emiliano Paredes; el presidente del Concejo Deliberante, Horacio Castro, el director del área de Obras Públicas, Fernando Fosabril y el flamante encargado del servicio de agua potable, Elías Altamirano.

El intendente Luis Azar manifestó: «Todo el pueblo debe conocer lo que hemos encontrado y todo el proceso que estuvimos viviendo, para que no dejen llevar por los rumores de pasillo y conozcan la realidad. Desde que asumí en diciembre de 2011, vengo pidiéndole a la Provincia la titularidad y el manejo del agua potable para mi pueblo, porque era un reclamo de nuestra sociedad. Un mejor servicio en calidad y cantidad de agua. En diciembre de 2018, el gobernador (Juan) Schiaretti accedió al pedido y recuperamos la titularidad del servicio para nuestro municipio». «A mí me preocupaba mucho esta situación porque tengo conocimientos y experiencia en la potabilización y manejo del agua potable y sabía que la sociedad en cualquier momento iba a tener un problema sanitario, infeccioso y con graves consecuencias para los vecinos de nuestra localidad. No era una tarea fácil, pero finalmente lo logramos y obtuvimos el decreto. La Cooperativa se negó a acatar a la disposición del gobernador y judicializó el conflicto, presentando un amparo en la Cámara Contencioso y Administrativa de Córdoba y se lo negaron. Llevo adelanto otro pedido de dejar sin efecto el decreto y la ordenanza, y le contestaron que nos entregue el servicio. Hace veinte días que manejamos el servicio pero esta problemática continuará, les soy sincero. Para solucionar la cantidad de agua no hay fórmulas mágicas, el agua llega por un caño que tiene 50 años y tiene 200 milímetros de diámetro, esa es toda el agua que podemos procesar y no tenemos más»; agregó.

«Pero también les digo que ya se licitó el nuevo acueducto, se abrieron los sobres y ahora falta que la Provincia adjudique la obra en los próximos meses. Todos sabemos que atravesamos una fuerte crisis económica y eso hizo que se demorara el proceso, porque la empresa contratista se mueve en dólares. Se colocará un nuevo caño de hierro de 600 milímetros de diámetros, o sea que vamos a estar triplicando la capacidad actual y también podremos hacer uso de bombas para incrementar el volumen de agua que llega a la planta. Esto será una solución a una problemática que arrastra años y años de negligencia, porque el viejo acueducto se hizo cuando Tanti tenía 1200 habitantes, no había cabañas y casi no había hoteles. Los tiempos cambiaron y hoy somos una ciudad con 4000 mil plazas de alojamiento y una población estable que ronda las 10.000 personas y se multiplica con la llegada de los turismo»; reconoció el mandatario ante todos los presentes.

En otro fragmento de la entrevista, Azar puntualizó: «Estamos en crisis hídrica desde el 2017 y seguimos en ella, la sociedad tiene que comprender que todos tenemos que colaborar y cuidar el agua. Hay que economizar el uso del agua hasta que pase la temporada, pero sepan que nosotros hicimos fuertes inversiones que beneficiarán a todos. Yo quiero agradecer el trabajo de los empleados de la Municipalidad, porque estamos haciendo los trabajos de reparación de los filtros de la planta potabilizadora que hace diez años no se tocaban. Solamente el material de los nuevos filtros tuvo un costo de $720.000 que afrontamos con fondos propios y si tuviésemos que pagar las máquinas y el trabajo del personal (que afortunadamente tenemos por el esfuerzo y la gestión de este gobierno) habría que sumarle más de $1.500.000. Nadie podía o quería hacer esto que estamos haciendo, no somos improvisados y estamos preparados. Compramos un móvil para el manejo de las llaves y cañerías dentro de la localidad y el año pasado, mandamos al director de Obras Públicas para que haga un curso de tratamiento y manejo de plantas potabilizadoras. La planta estaba en condiciones lamentables, se debía hasta la luz. Pedimos a los vecinos que nos tengan paciencia y sepan que nos estamos haciendo responsables de la salud de cada vecino».