Una renuncia desnudó la crisis interna del gobierno de La Falda

Por diferencias con otros funcionarios del intendente Javier Dieminger y ante el fracaso del proyecto de hacer un «Polo Tecnológico» en la ciudad, Luciano Lusello, el director de Tecnología de la Municipalidad de La Falda decidió presentar ayer su renuncia al cargo.

Lo hizo a través de una carta que envió al propio intendente, dónde sostuvo: «Motiva mi decisión las diferencias con el secretario de Desarrollo Institucional, Luis Pérez, que derivaron en la imposibilidad de llevar adelante los proyectos existentes para la implementación, puesta y funcionamiento del anhelado Polo Tecnológico en nuestra ciudad, cómo así también del resto de los programas a desarrollar en las diferentes áreas del municipio».

Su alejamiento no hizo más que poner en evidencia lo que es un secreto a voces, hay una crisis interna en el gobierno municipal de La Falda que puso en jaque el liderazgo de Dieminger. El mandatario, que lleva algunos meses en el cargo, no le encuentra la vuelta al municipio y está atrapado en un pelea de desgaste con el ex intendente Eduardo Arduh.