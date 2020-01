La Falda: Dieminger quiere evitar una catarata de renuncias en el municipio

La Falda. En un intento por contener lo que podría derivar en una «catarata de renuncias», el intendente Javier Dieminger convocó ayer a una reunión de gabinete donde intentó poner paños fríos a la crisis política que se vive en La Falda.

La situación se agravó cuando Luciano Lusello, director de Tecnología de la Municipalidad, decidió alejarse de su cargo por diferencias con el Secretario de Desarrollo Institucional, Luis Pérez, quien salió a defenderse y terminó por echar leña al fuego.

Las diferencias internas se agravaron en el seno del gobierno faldense y los funcionarios más experimentados consideraron que el problema es que Dieminger «está más preocupado por su pelea con (Eduardo) Arduh que por gobernar». Una realidad es el creciente malestar que se vive puertas adentro, ya que hay secretarios que no se dirigen la palabra. «Se encuentran en los pasillos y evitan mirarse. Muchas veces son situaciones muy difíciles de manejar, pero todos estos casos a la larga o a la corta, van a terminar en escándalo»; manifestaron los voceros consultados.

El Diario publicó la carta de renuncia presentada por Lussello, que no hizo otra cosa que dejar en evidencia lo que era un secreto a voces, hay una feroz interna en el municipio y Dieminger no sabe cómo frenarlo. Lussello sigue dolido por la situación, prometió seguir «sacando trapitos al sol» y Pérez tampoco se quedó callado. Ayer habló con los medios, dijo que el ex director de Tecnología «no trabajaba como correspondía» y reconoció: «Nunca presentó un plan de trabajo y mucho menos rendía cuenta de lo que hacía, prometió un polo informático que nadie sabe dónde está».