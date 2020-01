La Falda presentó el operativo verano de seguridad

La Falda.- En la jornada de ayer la Policía de la provincia de Córdoba, junto a la Municipalidad y Defensa Civil presentaron en el escenario de Av. Edén el Operativo Verano 2020.

El mismo consta de la ampliación de la fuerza policial con 17 nuevos oficiales para reforzar la seguridad de esta temporada estival.

De la presentación participaron el intendente Javier Dieminger, el Viceintendente Juan Dillet, Secretarios, Sub Secretario, Directores, Asesores, Jefe de Inspección zona 3 Crío Inspector Carlos Oliva , Jefe de Comisaría la Falda comisario Oscar López , Jefe del CAP La Falda Sub comisario Walter Díaz Rosales, personal sub alterno de refuerzo del operativo verano asignados a esta Localidad , personal La Falda ,personal del escuadrón motorizado, bici Pol y personal del cuerpo de acción inmediata denominado "Atlas".