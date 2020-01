Capilla del Monte: No pueden pagar los sueldos y buscan «blindar» al municipio

Capilla del Monte. En medio de la crisis y ante la imposibilidad de pagar los sueldos de los municipales, el intendente Fabricio Díaz envió un polémico proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante de Capilla del Monte para evitar que los trabajadores puedan dejar de prestar los servicios públicos. Se espera que haya una fuerte respuesta del gremio, que acusó al mandatario de imponer la ley del rebenque.

Con la mirada atenta y preocupante de los empleados y del gremio, los ediles aprobarían una adhesión a la Ley Provincial Nº 10.461 que hace referencia a las garantías mínimas respecto a las prestaciones. Dicha ley fue promulgada en junio del 2017, y nació luego del autoacuatelamiento que llevó adelante la Policía de la Provincia durante el gobierno de José Manuel de la Sota.

La iniciativa de Díaz causó un fuerte malestar y no tardaron en alzarse voces en su contra. Hasta ayer, el gremio que nuclea a los trabajadores municipales no se había expedido al respecto, pero trascendió que reclama una mesa de diálogo. «Ya nos opusimos a la adhesión que intentó llevar adelante el ex intendente Gabriel Buffoni, no ha cambiado mucho la postura»; destacó un vocero.

El proyecto fue elevado hace dos años atrás por el ex mandatario capillense pero nunca salió de comisión. Sin embargo, el Departamento Ejecutivo intenta reabrir el debate como una suerte de «blindaje» ante las medidas de fuerza que lleven adelante los municipales para cobrar sus haberes. La sesión de mañana comenzará a las 18 horas y el punto será tratado «sí o sí».

La Ley 10461 señala en su artículo 1º que «cuando el ejercicio de una medida de acción directa involucre o comprometa la interrupción o suspensión de actividades que pueden tener consecuencias para el goce de los derechos constitucionales a la vida, a la salud, a la seguridad, a la justicia y el acceso a la energía eléctrica, al gas y al agua potable, sea por tratarse de servicios esenciales (Ley Nacional Nº 25877), relaciones de empleo público o prestaciones de servicios públicos, debe garantizarse un conjunto básico de prestaciones y personal a fin de asegurar su continuidad y regularidad, bajo las pautas y modalidades previstas en la presente Ley». La normativa prevé además la sanción con hasta cinco días de trabajo comunitario, multas y arresto de hasta tres días para quienes, sin incurrir en delitos contra la propiedad, interrumpan, alteren, obstaculicen, afecten o suspendan la prestación de los servicios públicos o servicios esenciales.