Paran los municipales de Capilla del Monte y apuntan a Fabricio Díaz

Capilla del Monte. Los empleados municipales de Capilla del Monte iniciarían hoy un paro por tiempo indeterminado luego que el Concejo Deliberante confirmara ayer el tratamiento y aprobación de la adhesión a la Ley Provincial Nº 10.461, que restringirá las medidas de fuerza y obligará a los trabajadores a seguir prestando los servicios públicos. El intendente Fabricio Díaz publicó una carta abierta para explicar el difícil momento por el que atraviesa el municipio y pidió «prudencia».

A menos de un mes de haber asumido sus funciones, el intendente sufrirá el primer paro de su gestión por las polémicas decisiones que golpean a varios sectores sociales.

Díaz se vio obligado intentó justificar la decisión con una carta abierta, donde excusó en la difícil situación económica que padece el municipio. Tras la publicación de la carta que tuvo una inmediata repercusión en los medios locales, el flamante mandatario fue duramente criticado por los vecinos en las redes sociales, quienes sostuvieron que lo votaron porque «había prometido tener las soluciones para los problemas de la ciudad».

El polémico proyecto fue elevado por Díaz la pasada semana y hoy será votado favorablemente por la mayoría oficialista. En concreto, establece multas económicas, suspensión y hasta la detención (hasta tres días) de aquellos trabajadores municipales que hagan medidas de fuerza en reclamo de haberes atrasados o condiciones de trabajo precarias.

«El municipio se encuentra en una de las peores crisis económicas, estructurales y administrativas de la historia. (...) Soy un convencido de que la única forma práctica de resolver los problemas de toda índole, es comenzar por reconocerlos»; sostuvo Díaz, quien busca de esta forma blindar al municipio ante posibles paros y abandono de tareas.

«A menos de un mes de haber asumido mi cargo de intendente municipal, me encuentro con la obligación moral e institucional de sincerar la situación real del municipio de Capilla del Monte. Y quiero aclarar, como lo hice en notas periodísticas y hablando con los empleados municipales, que esto no es con fines políticos ni de cargar responsabilidades a nadie, yo no soy quien para hacerlo. Simplemente soy un vecino más, que tengo la función de administrar la ciudad y proyectar un destino próspero»; agregó.

Malas noticias para los vecinos

En una parte de su misiva, el mandatario capillense señaló: «Mi forma de ser y de vivir, ha sido siempre hablando con la verdad, por más amarga que sea. Y hoy las noticias no son buenas. Nuestro municipio se encuentra en una de las peores crisis económicas, estructurales y administrativas de la historia, por eso les informo que Capilla del Monte se encuentra declarada en Emergencia Económica, Administrativa e Informática».

Fabricio Díaz destacó que recibió un municipio con deudas millonarias y más complicaciones administrativas de las que esperaba y sostuvo que «hay grandes demoras de pagos a proveedores, honorarios de abogados procuradores, deudas de retenciones que se les hicieron a empleados y no fueron transferidas a lo que correspondía, como seguros, coberturas de emergencias, cuotas alimentarias y cuotas sindicales entre otras».

«Sumado a todo esto, una masa salarial, que referenciada en términos de recaudación, es imposible de afrontar sin incrementar la deuda del Estado Municipal. Nos encontramos frente a una responsabilidad compleja, que hay que abordar con responsabilidad y seriedad, el municipio de Capilla del Monte tocó fondo, no se puede seguir escondiendo la basura bajo la alfombra. Pongo en conocimiento que hasta tanto la recaudación se incremente, nos vamos a encontrar con serias dificultades para afrontar deudas y el pago de haberes en el tiempo establecido»; completó el intendente.