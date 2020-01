Ovelar renunciaría y abandonaría La Cumbre para irse al PAMI

Tal y como adelantó El Diario, el intendente Rubén Ovelar presentaría su renuncia y abandonaría el gobierno de La Cumbre. Si bien el mandatario intenta una salida elegante, la realidad es que se va echado por la estripitosa caída de su imagen, con un alto rechazo de los vecinos y cercado por varios conflictos que nunca pudo resolver.

En su lugar asumirá Pablo Alicio, quien se desempeña actualmente como presidente del Concejo Deliberante. A su vez, Alicio será reemplazado por el ex intendente Ernesto El Gáname.

La noticia difundida por este medio, obligó a Ovelar a reconocer que planea dejar el cargo para cobrar una dieta en una oficina del PAMI y la oposición reclama que se convoque a elecciones para elegir a su reemplazante.

La Cumbre de encuentra inmersa en un caos político e institucional y sin querer hacerse cargo de la situación, Ovelar publicó un vídeo donde confesó que está evaluando un ofrecimiento del gobierno nacional.

Alicio quedaría a cargo del municipio desde el próximo 1 de febrero por tiempo indeterminado, lo que provocó malestar entre los vecinos que le habían dado un voto de confianza al intendente y que se sienten defraudados por el rumbo que tomó su gobierno.

De un tiempo a esta parte, perdió el apoyo de las fuerzas vivas, rompió relaciones con la oposición y muchos aseguran que dejará la intendencia para evitar una pueblada. Incluso trascendió que dejaría su domicilio en la ciudad para radicarse en Córdoba.

Crónica de una caída

Tras concretar una primera gestión aceptable, el 12 de mayo del año pasado, Rubén Ovelar obtuvo un ajustado triunfo en las urnas. A partir de allí vinieron prolongadas vacaciones y proyectos polémicos que comenzaron a zanjar de a poco el ánimo de los vecinos.

El mes de diciembre pasado, el intendente envió para su tratamiento el nuevo presupuesto (el más alto en porcentaje del Valle de Punilla) y pretendía que el Concejo Deliberante aprobara una ordenanza para privatizar el cobro de los impuestos.

A los pocos días y luego de una seguidilla de reclamos por parte de los vecinos, a la salida de una fiesta privada, un joven de 14 años fue asesinado a puñaladas. Ese crimen terminó sellando el destino de Ovelar, que fue echado en medio de una cataratas de insultos de la marcha en la que los vecinos masivamente se movilizaron para pedir justicia.

Solo y golpeado, Ovelar se recostó en el senador kirchnerista Carlos Caserio y le comunicó su decisión de abandonar la ciudad. Éste le propuso ocupar un cargo en el PAMI.

En su intentó por maquillar su caída, el mandatario sostuvo ayer: «Es una propuesta que me realizaron, pero no esta ni confirmado ni definido. Hay muchos factores que ver primero, pero todavía no lo hablé con mi equipo».

La mirada se la oposición

EL DIARIO dialogó con los ediles de la oposición quienes tuvieron una postura muy crítica, con respecto a la crisis institucional por la cual atraviesa La Cumbre.

Martha Rudth Perez (UCR): «Él puede hacer lo que quiere, pero me parece que es una falta de respeto hacia la gente que lo votó, hacia su gabinete y hacia las instituciones. Abandonar el cargo de intendente por otro en el gobierno nacional habla a las claras de su falta de comrpomiso. Vamos a exigir que en caso de ser lo que se escucha se llame a elecciones nuevamente».

Carlos Díaz (UCR): «Estamos consultando con juristas cual será la postura que vamos a tomar en caso que pida licencia. Hoy (por ayer) hablamos con el diputado Mario Negri quien nos está asesorando».

Carlos Engel: «Sobre el supuesto alejamiento del intendente a su cargo debo decir que a mí, en mi segundo mandato, me sucedió algo similar. En ese caso, el ex ministro de Gobierno de la Provincia, Eduardo Acastello, me ofreció un cargo muy importante el cual agradecí pero no acepté porque me parecía una falta de respeto a la gente. En estos lugares, cuando se vota un intendente se esta votando una persona. La gente deposita su confianza ahí más allá del partido político. Hoy en día, sigo pensando lo mismo».

¿Vuelve El Gáname?

El edil más longevo que tiene el Valle de Punilla y ex intendente de La Cumbre, Ernesto El Ganame, sería la segunda opción para gobernar la localidad en caso que Alicio decida dimitir en el ofrecimiento. Por lo pronto, si éste decide aceptar el cargo, El Gáname será presidente del Concejo Deliberante.