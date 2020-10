El hijo de un intendente participó de una fiesta clandestina

Personal de Seguridad Ciudadana de Alta Gracia y de la Policía de Córdoba desarticularon el domingo por la madrugada una fiesta clandestina, en el marco de las restricciones por la pandemia, en la que participaba el hijo del intendente de Anisacate.

Ramón Salazar confirmó la presencia de Álvaro, de 23 años, en el cumpleaños de un amigo, y aseguró que deberá responsabilizarse de sus actos.

"Me enteré a las 2.30 de la madrugada por un llamado de él en el que me contaba que había participado de un evento en Alta Gracia junto a otras personas y me pedía perdón, aunque ya era tarde", declaró el intendente del espacio Hacemos por Córdoba (oficialismo provincial).

Luego, continuó: "Sabe que estoy metido en política y nació escuchando que todos tenemos que cumplir con las normas por igual. Como cualquier chico, siendo o no hijo del intendente, tiene que cargar con la situación y hacerse responsable".

Si bien contó que el hijo nunca le trajo otro tipo de problemas, subrayó que tomó una mala decisión al asistir a un cumpleaños. "Todos los días digo lo mismo, pero algunas veces los chicos no escuchan", lamentó.

Salazar, por último, aclaró que apenas trascendió la versión en los medios locales sobre la participación del hijo de un intendente en una fiesta clandestina informó a los colegas del departamento Santa María que se trataba de un integrante de su familia. (Fuente: cadena 3)