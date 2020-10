Alertan que el sistema de salud en Córdoba «está saturado»

Córdoba. Aseguran que el sistema de salud en Córdoba "está saturado", en el marco de una jornada de ayer en donde el país superó los 900 mil casos de contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia.

El doctor Jorge Esnaola, quien es representante de los médicos autoconvocados en Córdoba, habló con Cadena 3 sobre la complicada situación epidemiológica que atraviesa el territorio cordobés.

"La demanda cada día es más grave y peor. Nos falta personal, como médicos especialistas y de enfermería. Es lamentable, porque también cada día hay más personal que se muere: ya van 15", manifestó.

En esa línea, agregó: "No hay camas ni en la parte pública ni privada. Está saturada la salud de Córdoba. El Polo Sanitario está colapsado. Y, encima, los contratos que ofrecen son por 35 mil pesos y nadie toma ese trabajo con el riesgo y la posibilidad de morir".

Por último, el médico se refirió a la responsabilidad ciudadana en el marco de un alto incremento de casos por coronavirus.

"La gente no entiende que esto es real y se complica. Como a ellos no le pasa que se muera un familiar o alguien cerca contagiado, no entienden que es real", consideró.

Cabe aclarar que el Gobierno de Córdoba informó oficialmente que en relación con las camas críticas para adultos Covid-19 se encuentran internadas 1.307 personas, lo que representa un 79% del total de camas de los sectores público y privado de la provincia. (Fuente: Cadena3)