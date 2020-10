«Los gimnasios deberían considerarse actividad esencial»

El concejal Rodrigo de Loredo manifestó su respaldo a los gimnasios y centros de actividades físicas que nuevamente deben limitar su funcionamiento, en el marco de las nuevas medidas dispuestas por el gobierno provincial por la pandemia del Covid-19.



“Nos solidarizamos con los gimnasios y apoyamos su reclamo de reapertura. No entendemos en base a qué argumentos el gobierno les impide trabajar. Está comprobado que, a pesar del crecimiento de la curva de contagios, los gimnasios no registraron contagios originados ni propagación del virus dentro de los establecimientos, cumplen con estrictos protocolos de higiene y seguridad; como tampoco contribuyen con la circulación de personas, puesto que sus usuarios son de cercanía”, expresó de Loredo.



Agregó: “Estamos ante la cuarentena más larga del mundo que está dejando secuelas físicas y psíquicas en los vecinos, producto de un gobierno que no gestionó la pandemia. Pedimos que se tenga en cuenta la realidad de cada sector productivo, cuidando la salud de los más vulnerables y protegiendo las fuentes de trabajo de miles de cordobeses”.



Finalmente, remarcó: “Deberían ser considerados actividad esencial, ya que son verdaderos aliados de la salud, colaborando con el bienestar físico, mental y anímico de las personas. El foco está puesto de forma errónea en este tipo de actividades”.