Los gastronómicos coscoínos se sumaron al reclamo contra las restricciones

Comerciantes, operadores turísticos y empresarios hoteleros y gastronómicos protestaron este miércoles al mediodía en Cosquín, para reclamar por la reapertura del trabajo ante las nuevas restricciones que rigen en la Provincia de Córdoba.

En la semana ya se habían manifestado en La Falda, en La Cumbre, en Villa Giardino y ahora se sumaron los empresarios coscoínos. Sostienen que la situación se agravó y que no les alcanza con la modalidad de servicio de delivery y take away para afrontar los gastos de la actividad.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, dispuso restricciones de diversas actividades, entre el sector gastronómico, desde este lunes hasta el 26 de octubre en seis departamentos de la provincia.

Los bares y restaurantes pueden trabajar únicamente con la modalidad take away o delivery, mientras que los salones de fiestas y boliches podrán realizar servicios similares a los bares y restaurantes.