Personal sanitario de asamblea tras el fallecimiento de un compañero

Jesús María.- Con una mezcla de consternación y enojo, personal del Hospital Regional “Vicente Agüero”, realizó ayer una asamblea espontánea tras la despedida de los restos del enfermero Leonardo Quiróz (38), quien contrajera Covid-19, en el propio hospital, al tener contactos estrechos con pacientes infectados.

Quiróz, fue enfermero de dicho nosocomio por al menos quince años y murió luego que su cuadro se agravara por su asma.

El delegado del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Adrián Márquez, expresó que la asamblea de este martes fue para llevar inquietudes a los directivos y “planificar cómo mejorar”. “Se nos fue un compañero que queremos mucho. No pensamos que fuera a pasar esto, más allá de que todo el mundo en Jesús María sabía que tenía un problema base que era asma y mucha gente se preguntaba qué hacía trabajando acá (…) Para nosotros no es un número más, es nuestro compañero´(…) Quizás en lo personal me siento culpable de no convencerlo de que no estuviera acá”, comenzó diciendo Márquez.

La pérdida de “Leo” impulsó al sector sindical a volver a plantear algunas necesidades del personal sanitario del nosocomio, entendiendo las limitaciones dada la pandemia y garantizando que se seguirá atendiendo a la población, tal es el caso de la falta de personal, dado el recambio de agentes por los contagios por Covid.