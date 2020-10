El Arzobispado se pronunció en contra de las restricciones

Monseñor Carlos Ñáñez fue el encargado de firmar un comunicado manifestándose disconforme con las medidas adoptadas por el Gobierno Provincial, a través de la cartera sanitaria, que incluyen a las actividades de culto dentro de las restricciones para evitar contagios de coronavirus.

A través de este medio me dirijo a ustedes para comentarles brevemente cómo estoy viviendo la situación derivada de la pandemia que nos aflige a todos y la gestión realizada ante las

autoridades públicas.

Luego de haber recibido, este último fin de semana, las disposiciones de un nuevo decreto de

necesidad y urgencia, tanto a nivel nacional como provincial, siento la necesidad de acercarme a cada uno de ustedes para acompañarlos y alimentar la esperanza de tiempos nuevos. Introduce el texto de la Iglesia Católica de Córdoba.

En el mismo, Ñáñez se refirió a la suspensión de las celebraciones litúrgicas. He recurrido a la autoridad provincial, manifestando mi malestar y mi propósito de no acompañar esas medidas, que estimo exageradas, y que afectan a la salud espiritual de las personas, especialmente en un tiempo de cuarentena prolongada. Es mi deseo seguir solicitando un diálogo franco sobre el particular con las autoridades. Manifestó Ñáñez.

Por otra parte, el padre Pedro Torres habló con Telefe Noticias y manifestó el sentir común de los Obispos Auxiliares. "Hay una crisis sanitaria, económica y de fragmentación que a largo plazo va a traer consecuencias enormes y esa fragmentación va a requerir de la gente buscar la recuperación en sus recursos espirituales más profundos". Expresó el Obispo Auxiliar.