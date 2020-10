Escándalo en La Cumbre: Fiestas clandestinas, cumpleaños y los amigos del poder

Una creciente polémica se registró en la ciudad de La Cumbre luego que se viralizaran denuncias contra varios funcionarios y amigos del intendente Pablo Alicio, a quienes se acusa de haber violado la cuarentena en medio del aumento de casos de coronavirus y las nuevas restricciones por la pandemia.

Vecinos denunciaron al hijo del Coordinador de Seguridad Ciudadana, Pablo Aguirre; a la hija de la administradora del Hospital Municipal, Nancy Ochoa; a la hija del tribuno Julio Agüero; a la hermana y sobrinos de la secretaria de Finanzas, Julieta Mateos por haber realizado, supuestamente, juntadas y festejos de cumpleaños en viviendas particulares y fuera de toda norma.

Según pudo conocerse, incluso se habría realizado una fiesta con una pileta inflable en medio de la crisis hídrica que golpe a la región y habría fotos que se difundieron en las redes sociales.

Pero lejos de terminar allí, también hay testimonios de habitantes de la zona que sostienen que el ex intendente y titular del PAMI Córdoba, Rubén Ovelar, habría festejado su cumpleaños en un complejo de cabañas con la presencia de familiares y amigos y que sus hijos realizarían cada fin de semana juntadas en las cabañas La Loma.

La polémica también llegó a Juntos por Cambio La Cumbre, que hizo una publicación donde se denunció: «Se impone regreso a Fase 1. Alicio, nuestro intendente, se esconde y no da la cara hasta último momento. Repite como loro (eco de Ovelar) que son bajadas de línea del gobierno, gobierno del que son sumisos y consecuentes. No sucede con otros gobernadores e intendentes quienes sí se opusieron. Algunos con éxito. Siempre se puede buscar una solución del lado del pueblo. Ellos eligen bajar la cabeza y ser fieles a los líderes del curro. No vaya a ser que pierdan sus negociados. Mientras tanto, sus hijos no respetan lo que ellos imponen. Esto señores, es el peronismo».

La situación no sólo que reviste una extrema gravedad por la situación epidemiológica que vive la localidad, sino también porque son funcionarios públicos quienes estarían involucrados en la violación de las medidas sanitarias. «El intendente Alicio mira para otro lado y se dedica a repetir lo que le ordena Ovelar, a quien lo mandan desde la Provincia. Ahora ordenan que se cierren los bares, restaurantes y gimnasios mientras ellos hacen asados, juntadas familiares, fiestas y nadie hace nada», denunció un vecino.

«Todo el pueblo está en Fase 1 por la cantidad de contagios, le declaran la guerra a los comerciantes y a los gastronómicos que tienen la soga al cuello y ellos hacen cualquier cosa»; completó.