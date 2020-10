¿Por qué no vuelven a circular los interurbanos?

El transporte de larga y media distancia quedará habilitado, pero los gremios Aoita y Fetap consideran que los servicios interurbanos no se podrán reanudar en un corto plazo en la Provincia de Córdoba. Todavía no hay definiciones en torno a la crisis que golpea al sistema de transporte provincial y que se agravó con la pandemia.

La mayor preocupación de las empresas prestatarias es que se desconoce cuántos pasajeros se podrán transporte y si resultará viable para mantener el servicio.

Muchos no quieren hacer inversiones para adaptar sus unidades a los requerimientos del Centro de Operaciones de Emergencias porque temen no poder recuperar el dinero que pongan y advierten sobre la posibilidad de que haya pérdidas de puestos de trabajo. Los subsidios no están llegando y no se terminaron de pagar los sueldos de agosto a los trabajadores.