El intendente de Río Tercero: «Mi jefe no es el gobernador, mis jefes son los vecinos»

El intendente de Río Tercero salió en duros términos a cuestionar las nuevas restricciones y dijo que no saldrá a multar a los bares y restaurantes que abran sus puertas. Marcos Ferrer dijo que estuvo dialogando con todos los sectores afectados (incluyendo natatorios y gimnasios) y que no está dispuesto «a castigar algunos sectores porque otros no cumplen las medidas sanitarias».

«Por supuesto que es un posicionamiento político, porque yo represento al pueblo de Río Tercero. Mi jefe no es el gobernador, será el jefe de los ministros y de los intendentes de Hacemos por Córdoba, que no sé animarán a decir lo que piensan. Les sugiero que nos inviten a dialogar y participar en la toma de decisiones porque somos nosotros los que conocemos las realidades de nuestros vecinos y estamos en contactos con las poblaciones y los empresarios afectados, y podemos sugerir cuales son las mejores medidas para controlar la crisis sanitaria»; aseguró el mandatario.

«No podemos tolerar que nos impongan medidas y que después nosotros tengamos que ser traductores de esas medidas, que no hemos tomado ni compartimos. No podemos decirles a nuestros vecinos, a la gente que nos votó y confío en nosotros, que las medidas que se tomaron están bien, cuando estamos convencidos que están mal. Hay que decir la verdad, que nos vamos a quedar sin camas pero desde le empatía y el convencimiento»; agregó.

«Si nos vamos a quedar sin camas, no va a solucionarse cerrando actividades y castigando algunos sectores. ¿Cómo puede ser que el Patio Olmos esté abierto y cierren un bar de Río Tercero con tres mesas? No hay ningún criterio epidemiológico, no hay una razón lógica ni sanitaria que justifique eso. Yo no puedo explicárselo a los vecinos, porque ellos conocen la realidad»; completó.