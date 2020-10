Aprovechan la pandemia para usurpar terrenos, temor en Cuesta Blanca

Vecinos de la localidad de Cuesta Blanca denunciaron que hay grupos de personas que aprovecharon la pandemia para usurpar terrenos y aseguran que la jefa comunal, Andrea Jordán, se encuentra ausente y no brinda respuestas a sus reclamos. El mayor problema es que la situación se está tornando cada vez más violenta y temen que haya enfrentamientos.

«Se están sucediendo desde hace un tiempo, muchas usurpaciones de terrenos. Los mismos están siendo ocupados en general por gente de la zona y todo el tiempo, vemos como se desmonta un lote, se ponen un par de postes y unas líneas de alambra y le colocan el cartel de propiedad privada»; denunció Roberto Mario Medina.

«Desde la comuna de Cuesta Blanca, no hay ninguna respuesta. La jefa comunal no atiende a nadie y a los pocos que han logrado contactarse con ella, les ha manifestado que no puede hacer nada y que es problema de los propietarios; los cuales a través de la justicia deben lograr el desalojo»; agregó el vecino.

Asimismo, otra habitante de la zona (que solicitó mantener en reserva su identidad) explicó que la situación no ha pasado a mayores porque todavía hay restricciones de circulación. El mayor temor es que la situación se expanda y se vean afectadas también propiedades como las casas de fin de semana, que se encuentran cerradas desde hace meses.