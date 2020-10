Este viernes anunciarán si continúan las restricciones en Córdoba

El Ministerio de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, adelantó que este viernes se anunciarán si continúan o no las restricciones en seis departamentos de la provincia en consonancia con lo dispuesto en el DNU que rige hasta el 26 de octubre. El funcionario aseguró que el tema se encuentra bajo análisis a la espera de las decisiones del Ejecutivo nacional que se conocerán en las próximas horas.

“Estamos dialogando con autoridades de la Nación. Mañana el presidente hará el lanzamiento del programa de asistencia y prevención de la patología del dengue. Después de eso tendremos la notificación del Gobierno y anunciaremos cómo siguen las medidas. El compromiso que asumió la Provincia con sus trabajadores es que pasados los 14 días la intención es levantar las restricciones. Desde la parte sanitaria estamos evaluando las medidas que se van a tomar", destacó el titular de la cartera sanitaria.

Y agregó: "La modalidad que asumiremos desde el lunes 26 será consensuada con Nación".

Por otra parte, recordó que la situación en la provincia continúa siendo crítica por el aumento de casos. "Estamos viendo los números de hace 15 días atrás. Sin lugar a dudas, estamos viendo un amesetamiento de los casos pero un pico de ocupación de camas y de la mortalidad", destacó.

En lo que respecta a la habilitación de los vuelos de cabotajes y viajes de larga distancia, Cardozo sostuvo que Córdoba "está transitando el pico de la patología y que en este momento solicitar el PCR de los que llegan a la provincia no es una prioridad". "Cada distritos solicita los requisitos de ingresos a su lugar. Conforme a cómo transitamos la patología, no es necesario exigirlo", añadió.

"No creemos que haya errores, pero obviamente hay mejoras que se pueden hacer. Si no hubiéramos preparado nuestro sistema de salud, no hubiéramos tenido la capacidad de contener a los 1.500 casos internados. Podemos mejorar muchas cosas, pero si no hubiéramos hecho lo que se hizo el sistema de salud no hubiera estado preparado para contener esta patología", concluyó.

Situación Epidemiológica

Hasta el momento, se confirmaron en Córdoba 68.748 casos de coronavirus. De ese total, 18.104 casos permanecen activos (8356 en Capital y 9748 en el interior). El 70% de las personas que contrajeron Covid-19 se recuperaron.

El 4,8% de los contagiados corresponden a trabajadores del sector de la salud.

El tiempo de duplicación de casos es de 23,7 días (23,37 en Capital y 26,71 en el interior), 232 días después de la aparición del primer caso de coronavirus en la provincia. La tasa de positividad es del 13,7%.

En los últimos siete días, se diagnosticaron 12.903 casos (6.006 en Capital y 6.897 en el interior). Actualmente, hay 125 localidades sin casos activos.

El 74% de los casos corresponden a personas entre los 20 y los 59 años. La mediana de edad es de 39 años para mujeres y de 38 años para varones. No hay diferencia en relación al sexo.

En relación a los fallecimientos, la provincia está cerca de acumular 1.000 decesos. En la semana epidemiológica 43, ya se reportaron 994 decesos. De ese total, el 48% corresponde a octubre (475).

La tasa de letalidad es de 1,4%. De esta manera, Córdoba es la séptima provincia con mayor cantidad de decesos.

En tanto que el pasado 14 de octubre se registró el mayor número de fallecidos en la provincia, con 29 casos.

“En más de un 73% de los casos se puede identificar cuál es el nexo de transmisión de la enfermedad. En la mayoría se adquieren las infecciones en el ámbito de sus vínculos más cercanos o laborales. El 51% de casos es por contactos estrechos no laborales”, indicó la secretaria de Promoción de la Salud, Gabriela Barbás.

Actualmente, se realizaron 117.405 estudios PCR, 118.775 test de antígenos y 109.704 test serológicos. El promedio de oferta diaria es de más de 16.000 estudios.

La Capital cordobesa con números críticos

“En la ciudad de Córdoba se están atravesando unas jornadas críticas y complejas”, dijo Barbás. De los 506 barrios de la ciudad, 245 tienen al menos un caso de Covid-19 confirmado.

Los barrios más afectados por la pandemia son: Alta Córdoba, Alberdi, Alto Alberdi, San Vicente, General Paz, Centro.

“Desde el 28 de septiembre, día de la aplicación de las medidas, se observa una tendencia en la presentación de casos. Se observa un incremento de más del doble de días en el tiempo de duplicación de casos. En esta meseta alta que venimos atravesando se puede ver claramente como se ha estabilizado el tiempo de duplicación después de las restricciones de circulación en horario nocturno”, aseguró Barbás.

Qué pasa en los geriátricos y comunidades cerradas

Hasta el momento, hay 148 establecimientos afectados. Esto supone un total de 1415 contagios reportados.

En lo que va de octubre, se registraron 631 casos en 71 residencias geriátricas de la provincia.

Camas críticas Covid

La provincia sumó 725 camas Covid, según anunció Pablo Carabajal, secretario de Salud. En el sector público y privado hay un total de 2.378 camas (942 unidades críticas).

Hay 1.486 pacientes internados en camas críticas Covid (62,4%) De ese total, 278 requieren asistencia mecánica respiratoria.

De total de respiradores disponibles (1.368), el 20% se encuentra ocupado.