Córdoba: el municipio busca evitar la demolición del Orfeo

Córdoba. Daniel Passerini, viceintendente de la ciudad de Córdoba, dialogó con Cadena 3 y se refirió a la posibilidad de demolición del Orfeo Superdomo.

Insistió en la idea de evitar esa medida que fue presentada por el propietario, Euclides "Tati" Bugliotti, en un CPC de la ciudad y afirmó que una medida como esa sería algo "irreversible".

"Es algo que nos preocupa y ocupa. Es un icono de Córdoba y es un emprendimiento privado y nadie tiene dudas de eso, pero claramente hay que conocer la historia. Hubo un acompañamiento de la ciudad, hubo obras de infraestructura y por eso tiene relevancia discutir. El único camino irreversible será el de la demolición porque (si ocurre) no hay forma de volver atrás", explicó.

Una vez que se conoció el recurso presentado por el propietario, el Concejo Deliberante lanzó 8 proyectos para el espacio. Si bien tratan diferentes iniciativas, todos coinciden en evitar la demolición.

"Todos conscientes que la Municipalidad no puede hacerse cargo de expropiarlo. Es una propiedad privada que, para poder ser necesitó de mucho apoyo. Hoy tenemos la oportunidad de discutir antes de evitar lo irreversible", afirmó.

Passerini negó que exista un enfrentamiento con el empresario y que entiende que un negocio de estas características se volvió no rentable por la pandemia.

“Sabemos que demolerlo seria una cuestión irreversible. Evitarlo y generar una alternativa es el desafío que tenemos. No tenemos ningún enfrentamiento con Bugliotti. Hay que ver cómo podemos protegerlo", comentó.

El viceintendente indicó también que desde la Municipalidad se está "acompañando" a todas las empresas de Córdoba con exenciones y acompañamientos económicos.

"No estamos dejando a nadie en la banquina. Nos parece grave demoler un ícono de la ciudad y no queremos perderlo. El desafío es encontrar un carril para componer la situación. No creo que sea una misión imposible, pero vamos a tratar de encontrar un camino", finalizó.

La semana que viene comenzará la discusión formal de los proyectos y se buscará la creación de una comisión mixta para analizar todas las propuestas. También quedará abierta la posibilidad de que algún grupo empresario quiera hacerse cargo del estadio.