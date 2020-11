Se completó la plana policial de Córdoba

El ministerio de Seguridad de Córdoba designó hoy a la nueva Jefa y Subjefe de la Policía de Córdoba, la Comisario General Liliana Rita Zárate Belletti y como Sub Jefe el Comisario General Ariel Darío Lecler. El resto de la plana se completó esta tarde.

En Dirección General de Gestión Administrativa asumió: Crio. Gral. Lic. Darío Alejandro Gaitán. Dirección General de Tecnología de Información y Análisis Estadístico: Crio. Gral. Ing. Lic. Claudia Fabiana Salgado. Dirección General de Investigaciones Criminales: Crio. Gral. Lic. Alejandro Eduardo Mercado. Dirección General de Departamentales Sur: Crio. My. Tec. Sup. Héctor Leonardo Gutiérrez. Dirección General de Recursos Humanos: Crio. My. Tec Sup. Julio César FarÍa. Dirección General de Seguridad Capital: Crio. My. Walter Ramón Luján. Dirección General Policía Caminera: Crio. My. Carlos Edgardo Barrionuevo. Dirección General de Control de Conducta Policial: Crio. My. Lic. María Angélica Paredes. Dirección General de Departamentales Norte: Crio. Insp. Tec Sup. Marcos Adalberto Derlfler.

El gobernador Juan Schiaretti, junto al ministro de Seguridad Alfonso Mosquera, recibieron a la nueva Jefa de la Policía de la Provincia, un relevo de la conducción policial que fue realizado ante los hechos registrados por el accionar de la fuerza que investiga la justicia. En ese marco el Gobernador instruyó al ministro Mosquera a realizar todos los cambios que sean necesarios.