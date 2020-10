Covid-19: el hospital de La Carlota trabaja «al límite»

En una entrevista concedida al Diario Puntal de Río Cuarto, el director del Hospital San Antonio de La Carlota admitió que están trabajando "al límite" y estimó que se viene 15 días difíciles. Hasta la noche del sábado eran 168 los casos positivos, 5 personas fallecidas y 896 vecinos en aislamiento preventivo.

“La verdad es que estamos trabajando al límite. Con mucha colaboración y muy buen trabajo de los enfermeros y de los voluntarios que se hacen cargo de seguir toda la cadena de contagios”, dijo el doctor Miguel Viotti. Pero advirtió que se vienen 15 días difíciles, con riesgo de saturación del sistema de atención. “Todavía estamos, pero se nos va a poner difícil”, sostuvo el profesional a Puntal.

Viotti dijo que el número de contagiados es elevado, y mencionó que seguían aún a la espera de resultados de unos 40 hisopados, de los cuales estimó que “la mitad van a ser positivos”. “Esto ha tomado una magnitud igual que en Río Cuarto, o ciudades del sur de Córdoba”, alertó.

Respecto a qué atribuye este brote tan repentino en la ciudad, no dudó en señalar que la causa son las reuniones sociales o juntadas, particularmente de jóvenes. “Se tiene la idea de que ellos no se van a contagiar, que es una enfermedad de viejos, pero no es así. Hoy, por ejemplo, estamos buscando una cama para derivar a un masculino de 36 años con serias complicaciones”, dijo el médico.

De acuerdo al diagrama trazado por el COE Central, La Carlota debe derivar a sus pacientes hacia Río Cuarto ya que tienen al Hospital de esa ciudad como referencia. Pero admitió el profesional que es cada vez menor la disponibilidad de lugares. Es por ello que se procura mantener a los pacientes en su ciudad.

Este espacio adaptado tiene ya todas sus camas ocupadas, y también otra sala del Hospital debió ser destinada a pacientes Covid-19.

Respecto del personal sanitario, es decir médico y enfermeros, el director del Hospital dijo que en la actualidad cuentan con la cantidad suficiente, pero aclaró que “ninguno se puede contagiar, porque ahí sí vamos a tener problemas”.

Tras solicitar refuerzos logró incorporar otros tres enfermeros que sumados a otros seis, completan el grupo dedicado exclusivamente a la atención de pacientes con coronavirus. “Están dejando el cuerpo y el alma”, resaltó el director médico.

“Los enfermeros están muy capacitados, hasta hacen los tests y atienden el consultorio febril. Tenemos un médico para guardia, y luego los otros profesionales que atienden consultas de otros casos”.

Viotti agregó que “por suerte han disminuido otras consultas, pero tratamos de seguir atendiendo obstetricia y hacer algunas cirugías”.

En cuanto a la disponibilidad de insumos, indicó: “Tenemos tests, equipamiento y la protección adecuada. Lo que nos cuesta un poco es conseguir hisopos. Pero vamos optimizando los recursos”.

Por último, y sobre el panorama que avizora en cuanto al avance del virus, el doctor Viotti expuso: “El problema es que en algún momento se va a saturar el sistema de internados. Es mucha la demanda. Si bien el 90 por ciento de las personas pasan la enfermedad en su casa, hay un porcentaje que requiere internación”.

En las últimas horas, la Municipalidad de La Carlota recibió los primeros kits de ibuprofeno inhalatorio de aplicación gratuita para la recuperación clínica de pacientes positivos de Covid-19 que tengan infección respiratoria aguda. También se recibieron máscaras especiales para los tratamientos.