Alerta en el municipio de La Falda, el jefe de prensa contrajo Covid-19

Entre los nuevos contagios que se reportaron anoche en la ciudad de La Falda, se encuentra el director de Prensa de la Municipalidad, Guillermo Vázquez, quien en los últimos días habría mantenido contacto estrecho con varios funcionarios. Hoy será hisopado de forma preventiva el intendente Javier Dieminger y algunos de sus colaboradores.

A partir de los resultados de estos análisis, se tomará la decisión de mantener las puertas del municipio abiertas o cerrar para realizar una desinfección y seguir ampliando el nexo epidemiológico.

«Hemos sumado 11 casos positivos en nuestra localidad y uno de ellos es un funcionario de nuestra Municipalidad, nuestro director de prensa. Si bien no he tenido un contacto estrecho con este funcionario hace varios días, me voy a realizar un hisopado para control y tranquilidad de todos»; confirmó Dieminger en un mensaje difundido en las redes sociales.