Covid-19: Volvieron a hisopar y aislaron a Jorge Caserio

Por segunda vez en un mes, fue hisopado y aislado el intendente de Valle Hermoso, Jorge Caserio. También fueron sometidos a los análisis un funcionario de su gabinete y un empleado y se dispuso el cierre de la Municipalidad para una desinfección.

Temen que haya un rebrote de COVID-19 en la localidad, ya que trascendió que habría al menos cuatro casos sospechosos vinculados al también presidente de la Comunidad Regional Punilla.

A través de un mensaje que grabó y donde les habla a los vecinos, el hermano del senador kirchnerista Carlos Caserio, expresó: «Estamos pasando la peor época de la pandemia hasta el momento, como esperábamos que sucediera. Yo en este momento estoy con un hisopado que me he hecho ayer por un contacto que he tenido con una profesional que no es del municipio. También tenemos dos hisopados más dentro del municipio».