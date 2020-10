El Consejo de Médicos de Córdoba pide más restricciones para bajar los casos

Los médicos cordobeses solicitaron públicamente que haya un retroceso de Fase en la Provincia de Córdoba, tiempo que advierten sobre un posible colapso del sistema sanitario. Durante una entrevista con Radio Gamba, Andrés de León, presidente del Consejo de Médicos de Córdoba, afirmó que el panorama «crítico».

Asimismo, aseguró que el personal de salud está «agotado» y se ha visto afectado por múltiples contagios. La ocupación de camas llegó al 70% en la Provincia y los médicos se expresaron a favor de restringir más la circulación.

«Si la gente dice 'bueno, no importa', y se muere un familiar cercano, es porque el virus circuló y no hubo lugar adonde atenderlo. No estamos bien. Es crítico lo que está viviendo el personal de salud, ayer tuvimos dos decesos, un jefe de terapia intensiva de una clínica privada y un cardiólogo del Hospital de Clínicas»; expresó el presidente del Concejo Médico.

«Si la gente circula como hasta hoy, vamos a tener todos los días más casos y lo que no va a haber es camas y personal que la atienda»; planteó De León, quien añadió: «La restricción nocturna sirve porque a esa hora hay menos circulación. Pero en las otras 12 o 14 horas del día el virus va a circular plenamente. ¿Qué preferimos? ¿Circular y que el virus circule? Perfecto, es una responsabilidad que tomó la sociedad, después también tiene que asumir las consecuencias».

Es importante destacar, que alrededor de un 15% de los contagiados son personal de salud y eso implica que haya menos capacidad operativa y se agrave la situación en los centros asistenciales.