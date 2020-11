Evalúan autorizar actos de colación de colegios en Córdoba

Sobre la posibilidad del retorno de la circulación interdepartamental, el funcionario sostuvo que presentaron el pedido a la Nación y que esperan una respuesta para la semana próxima.

“Ayer se reunió el Consejo Federal de Salud y, como la circulación está prohibida por un DNU, la intención fue transmitir los índices de la enfermedad y hoy, que termina la semana epidemiológica, definiremos si nos autorizan desde la semana que viene la circulación interdepartamental”, dijo Cardozo a Cadena 3.

Con respecto a la vacunación, el ministro de Salud indicó que Córdoba va a comprar dosis para que todas las personas mayores de 18 años que se quieran vacunar puedan hacerlo.

“Sabemos que Nación va a adquirir un cierto número de vacunas para garantizar una población objetivo y nuestro gobernador quiere ver cómo ampliamos eso y garantizarle la vacuna a todos los cordobeses con el objetivo de que, los que se quieran inmunizar, puedan hacerlo”, explicó.

El Gobierno entró en contacto con las líneas de las tres vacunas que ya están en fase 3 (Pfizer, Sputnik V y Oxford) y lo hará si surge algún otro desarrollo.

Al ser consultado sobre de dónde saldrá el dinero para afrontar ese gasto, Cardozo dijo que existe una “reserva” para este tipo de emergencias.

El ministro se refirió también a la posibilidad de la vuelta a clases y comentó que se está evaluando llevar adelante un día piloto para que los estudiantes de los últimos cursos “puedan despedirse”.

“Si los números nos acompañan, tenemos la intención de llevar un piloto con un día de clases para la despedida de nuestros chicos y después diagramar la colación conforme a los protocolos vigentes para garantizar la seguridad sanitaria”, indicó.

Esa prueba piloto se ejecutaría, siempre y cuando, los números de contagios acompañen la medida y se estima que sirva para “ver el comportamiento y evaluar la posibilidad de poner en marcha las clases”.

Anunció también que Córdoba Capital autorizará actividades deportivas como fútbol 5 y 7 conforme a ciertos protocolos, pero descartó que esta semana se autoricen nuevas actividades a nivel provincial.

Al ser consultado sobre los tratamientos con plasma, Cardozo indicó que hay “muy buenos” resultados.

“Hay pacientes con anticuerpos muy altos y es como si a una persona le inyectaras combustible, porque la recuperación es alarmante y el cambio muy bueno. Nosotros hacemos un estudio clínico que llevamos con el Hospital Rawson y hemos administrado plasma en todos los habitantes que lo necesitaban en el sector público y privado, y hemos tenido muy buenos resultados. Si uno lo aplica en el momento adecuado y de forma oportuna, el impacto es muy bueno”, explicó.

También destacó la tarea que realiza el Instituto Vanella, que titula el plasma que recibe y sólo considera aquellas que tienen más anticuerpos.

“Somos la única provincia que tiene esta posibilidad. Ellos hacen la titulación de plasma y determina cuántos anticuerpos tiene. No trasfundimos plasma a ciegas. Es impresionante cómo cuando se baña a las células de plasma, las defiende y neutraliza al virus”, expresó.

Finalmente, se refirió al número de muertes en Argentina e indicó que la cuarentena estricta sirvió para preparar al sistema y para conocer el comportamiento del virus.

“Creíamos que era una neumonía y ahora sabemos que genera una inflamación sistémica, pero también crea otras cosas. Genera tendencia a trombosis y hace embolia en todo el cuerpo. Nosotros tuvimos el pico en octubre. Si nosotros hubiéramos tenido un pico de casos en abril, el sistema sanitario no sólo no era el adecuado, sino que el conocimiento no hubiera sido el mismo”, culminó. (Fuente: Cadena 3)