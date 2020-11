Denuncian que funcionaria del PRO trabaja para el kirchnerismo

La Cumbre.- Un gran escándalo ha surgido por estos días dentro de la dirigencia del PRO del Valle de Punilla, luego que se conociera que la integrante del Tribunal de Cuentas por la minoría, Teresa Priscitello de Pavón, trabaja para el gobierno kirchnerista de La Cumbre que encabeza de manera interina Pablo Alicio,

«Ella (Teresa Priscitello de Pavón) es jubilada. Antes de asumir, le aclaramos que todos los jubilados solo iban a cobrar solamente el gasto de representación y no la dieta. En diciembre del año pasado, la caja obliga a que se ponga todo en blanco y ante esta situación, los jubilados no pueden cobrar nada. De esta forma, o renunciaba a la jubilación y cobraba el sueldo o trabajaba sin cargo. Ante esa situación empezó a trabajar y pidió unos días para regularizar su situación. Nos llamó mucho la atención que en pocos días cambia de idea y se queda sin decir nada. Empezamos a investigar y nos dicen extraoficialmente que el marido, que es monotributista comienza a facturar como asesor de obras públicas del municipio, con el mismo monto que debía cobrar ella»; señaló un alto dirigente del PRO.

La funcionaria negó a diversos medios que su esposo esté cobrando por ella, a la vez que dijo que se va a quedar en su cargo hasta 2023. «Nos ha llegado copia de que efectivamente el marido de esta mujer factura desde el mes de febrero. Teresa Priscitello de Pavón es un mar de contradicciones ya que por un lado niega y por el otro señala que, si es tan escandaloso que su esposo trabaje para el municipio, le va a pedir que renuncie. Ya la hemos eliminado del grupo de WhatsApp porque éticamente ya no corresponde al grupo»; denunciaron desde el partido que lidera Mauricio Macri.

Meses atrás, se filtró un audio que fue enviado el 3 de enero pasado por Teresa Priscitello de Pavón a un dirigente del PRO de Punilla, en el cual reconoce que ha llevado adelante tratativas con Rubén Ovelar (quien por aquel entonces gobernaba La Cumbre).

«Hoy es un día medio de locos, mañana me va a dar la respuesta recién Ovelar acerca de lo mío. En función de lo que él me diga, yo resuelvo si dejo; porque sino me pagan los gastos de representación, y un montón de cosas raras que se ven ahí adentro, yo no voy a seguir porque bueno, no tengo ganas de quedarme así de manera tan irregular y sin ganar un mango. Me quedo con mi jubilación y pierdo un montón de plata porque al tener ese método de ir todas las mañanas, voy a perder otros trabajos»; aseguró.

El «sincericidio» de El Gáname

En un reportaje realizado por Canal 11 de La Cumbre, al ex presidente del Concejo Deliberante de La Cumbre, Ernesto El Ganame, dejó entrever que Teresa Priscitello de Pavón del PRO, trabaja para gobierno kirchnerista. «Cordoba Cambia (UCR-PRO), no está totalmente representada en esta sesión. Porque hay mucha gente de Córdoba Cambia, gente muy amiga y gente que forma parte del Tribunal de Cuentas, que no está en esta postura»; destacó.