La cruzada de los vecinos contra la antena ilegal de Estancia Vieja

Los vecinos de Estancia Vieja son protagonistas de una verdadera cruzada para frenar los atropellos y evitar la instalación de una antena clandestina a escasas cuadras del Monumento al Indio Bamba. Ayer se denunció la reanudación de los trabajos, pese a que la obra se encuentra clausurada, y hoy volvieron a intervenir para impedir una nueva violación a las leyes ambientales.

Algunos minutos antes de las siete de la mañana, el personal de una empresa de telecomunicaciones que hizo presente en el predio con la intención de avanzar con las tareas de instalación y fueron interceptados por los habitantes de la zona que amenazaron con alertar de la situación a la Policía Ambiental.

Un escribano constató y certificó mediante acta que se encontraban trabajando en el lugar e infringiendo la clausura de la Policía Ambiental, pero algún tiempo después, volvieron a entrar y a subirse a la estructura.

Fue entonces cuando los vecinos se comunicaron con la comuna de Estancia Vieja y descubrieron que el jefe comunal Adolfo Parizzia «había autorizado la obra civil basándose en una separación de la estructura y la antena». No obstante, ante el requerimiento de los ciudadanos, personal de la comuna se hizo presente y obligaron a los trabajadores a retirarse porque constataron que estaban violando una disposición provincial.

Pero lejos de terminar allí, los obreros retornaron con un representante de la empresa y con la intención de seguir adelante con la instalación. Una mujer se interpuso en su camino hasta que fueron llegando otros vecinos, la Policía de la Provincia de Córdoba, el jefe comunal y finalmente, la Policía Ambiental.

«Los bajaron, secuestraron los elementos colocados, hicieron que cambiaran el candado (quedándose con la llave) y precintaron todo. No pueden trabajar, esta clausurado por no tener nada en regla. Hasta el jefe comunal firmó el acta y se comprometió a GARANTIZAR que no volverán a trabajar mientras la clausura este vigente», relevaron los ciudadanos.

«Hoy salvamos el día, juntos, en comunidad, luchando con lo que hay, el cuerpo, el alma, los medios. Pero sabemos que es una batalla, hay que seguir atentos, día a día y continuar las acciones legales»; completaron.