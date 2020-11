Denuncian que se desmantelaron las vías del tren en Capilla del Monte

Vecinos del Valle de Punilla enviaron una carta al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, para que intervenga y ponga freno al desmantelamiento de las vías del tren en la vieja estación de Capilla del Monte, donde el intendente Fabricio Díaz impulsa la creación de un polo gastronómico. Las instalaciones del ferrocarril serán claves para reactivar el Tren de las Sierras como medio de transporte alternativo y turístico que se extienda desde Córdoba hasta Cruz del Eje.

La Asociación por el Tren de Punilla se encuentra compuesta por antiguos trabajadores ferroviarios y habitantes de la zona, quienes vienen llevando adelante una verdadera cruzada por la vuelta del tren. A través de la misiva que elevaron al gobierno nacional, expresaron su preocupación «por el desguace de instalaciones ferroviarias del interior del país».

«Nos estamos refiriendo a la destrucción de la estación de tren de Capilla del Monte y el levantamiento de sus vías para la conversión de las instalaciones en un centro gastronómico»; señalaron los vecinos.

Asimismo, comunicaron que el gobierno municipal busca «reconvertir la estación de trenes en un paseo turístico y cultural» sin tener en consideración la infraestructura que se está destruyendo.

Al tomar conocimiento de la situación, el intendente manifestó que se restituirá el daño provocado y que nunca ordenó levantar las vías en el marco del desarrollo del parque gastronómico «Estación de Sabores» donde se instalará una ferie de food-trucks durante la próxima temporada de verano.

«Pusieron las máquinas y levantaron las vías. Las retorcieron todas y las dejaron a medio sacar. Ahora no las pueden volver a colocar porque no tienen las máquinas. No tenían autorización para hacer esto y la Administración de Infraestructura Ferroviaria está evaluando iniciar acciones legales»; denunciaron desde la Asociación por el Tren de Punilla.

Desde hace varios años, la agrupación viene luchando para que la Nación extienda el recorrido del Tren de las Sierras, conectando el servicio desde la ciudad de Córdoba hasta Cruz del Eje, reactivando todas las estaciones ubicadas en el Valle de Punilla (como Casa Grande, Molinari, La Falda, La Cumbre, Huerta Grande, San Esteban y Capilla del Monte).